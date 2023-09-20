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أحمد بن طولون في ذكرى ميلاده.. حكايته مع ابن المُدَبَّر

9/20/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية الذى ولد في العراق في 20 سبتمبر من عام 835 ميلادية، وقد كان أحمد بن طولون والي الدولة العباسية على مصر، ثم استقل بمصر عن الخلافة العباسية، فكان أول من يستقل بمصر، كما استطاع القضاء على الحركات المعارضة له، وتمدد باتجاه الشام بعد تكليف الخليفة أبو العباس أحمد المعتمد على الله له بإخماد الثورات في الشام.

قام ابن طولون بإنشاء مدينة القطائع، والتي اتخذها عاصمة لدولته، وكذلك بنى مسجده المعروف بمسجد أحمد بن طولون، وكان معروفا بالتدين وحسن الخلق ومجالسته العلماء، وقد ورد عن المقريزى في كتاب "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" أنه أثناء فترة حكم ابن طولون كان على الخراج أحمد بن محمد بن المُدَبَّر، وهو من دُهاة الناس وشياطين الكُتَّاب، وكان جبَّارًا قاسيًا في معاملة المسيحيين مبغوضًا منهم ومن المسلمين.

فلمَّا وصلَ أحمد بن طولون أهدى إليه ابن المُدَبَّر هدايا قيمتها عشرة آلاف دينار بعدما خرج إلى لقائه هو وشقير الخادم غلام قبيحة أم المعتز وهو يتقلَّد البريد، فرأى ابن طولون بين يدي ابن المُدَبَّر مائة غلام من الغور قد انتَخَبَهم وصيَّرَهم عُدَّةً وجَمالًا، وكان لهم خَلْقٌ حسنٌ وطولُ أجسامٍ وبأسٌ شديدٌ، وعليهم أَقْبِية ومناطِق ثقالٌ عِراضٌ، وبأيديهم مقارعُ غِلاظٌ، على طرف كل مقرعة مقمعة من فضة، وكانوا يَقِفون بين يدَيْه في حافَتَيْ مجلِسِه إذا جلس، فإذا ركب ركبوا بين يديه فيصير له بهم هيبةٌ عظيمةٌ في صدور الناس، فلمَّا بعث ابن المُدَبَّر بهديَّتِه إلى ابن طولون ردَّها عليه، فقال ابن المُدَبَّر: إنَّ هذه لهِمَّة عظيمة، مَن كانتْ هذه هِمَّته لا يُؤمَن على طرف من الأطراف، فخافَه وكَرِه مقامَه بمصر معه، وسار إلى شقير الخادم صاحب البريد، واتَّفقا على مُكاتَبة الخليفة بإزالة ابن طولون، فلم يكن غير أيام حتى بعث ابن طولون إلى ابن المُدَبَّر يقول له: قد كنتَ - أعزَّك الله - أهديتَ لنا هديةً وقَعَ الغِنَى عنها فردَدْتُها توفيرًا عليك، ونُحِبُّ أنْ تَجعَل العِوَضَ منها الغِلْمان الذين رأيتُهم بين يدَيْك، فأنا إليهم أحوج منك، فقال ابن المُدَبَّر لمَّا بلغَتْه الرسالة: هذه أخرى أعظم ممَّا تقدَّم قد ظهرتْ من هذا الرجل، ولم يَجِدْ بُدًّا مِن أنْ يَبْعَثَهم إليه فتحوَّلَتْ هَيْبة ابن المُدَبَّر إلى ابن طولون، ونقَصَتْ مهابة ابن المُدَبَّر

ولم يلبثْ أحمد بن طولون أنْ عظُم أمرُه وأصبحتْ سلطته تُعادِل سلطة الحاكم مع أنَّه لم يكن - إلى ذلك الوقت - إلَّا نائبَه، فصار الكلُّ يخشَوْنه، وخضَعَ لسطْوَتِه مَن كان يظن أنَّه يقْوَى على معارضته من حُكَّام الأقاليم.


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