Wednesday, 20 September 2023 09:52 GMT

مركبة الإنزال SLIM اليابانية تستكمل المرحلة الحرجة الأولى فى مدار الأرض

9/20/2023 2:33:37 PM
(MENAFN- Youm7) اجتازت مركبة الهبوط القمرية اليابانية SLIM المرحلة الحرجة الأولى في رحلتها إلى القمر.



وتم إطلاق مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM) بنجاح في 6 سبتمبر بهدف رئيسي هو إظهار هبوط ناعم ودقيق للغاية على القمر، و تعمل الفرق على الأرض منذ ذلك الحين على التحقق من وظائف المركبة الفضائية، وفقا لتقرير سبيس.

وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) يوم ١٤ سبتمبر أن مركبة الهبوط على سطح القمر خفيفة الوزن قد اجتازت الآن فترة التشغيل الحرجة الأولى، مما يعني أن الألواح الشمسية والاتصالات والدفع والأنظمة الأخرى تعمل بشكل جيد.


وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن SLIM موجود الآن في مرحلة مدار حول الأرض، حيث "سيقضي حوالي 20 يومًا بينما يواصل التحقق من عمل معداته الموجودة على متنه والاستعداد للدخول في مدار النقل القمري"، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية .



ونشرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية رصدًا بصريًا لـ SLIM في 12 سبتمبر، عندما كانت المركبة الفضائية على بعد حوالي 37300 ميل (60000 كيلومتر) من الأرض .



وتم عرض مرصد الأشعة السينية XRISM - الذي تم إطلاقه في مدار أرضي منخفض على نفس الصاروخ H-2A مثل SLIM
في صورة منفصلة.



ويعد مسار SLIM إلى القمر رحلة أطول من المعتاد والتي ستشهد مروره خارج القمر والعودة مرة أخرى، وهذا يسمح للمركبة الفضائية بإجراء احتراق أصغر للدخول إلى المدار القمري، مما يوفر وقود المركبة الفضائية وكتلتها.



وبعد أن يدخل المدار في غضون بضعة أشهر، سيستعد المسبار لإظهار هبوط "محدد" على سطح القمر، بدقة أكبر بكثير مما تمكنت البعثات الدولية السابقة من تحقيقه، فى هذه الحالة سيهدف SLIM إلى الهبوط على مسافة 330 قدمًا (100 متر) من نقطة الهدف داخل Shioli Crater.



وفى حالة نجاحها، يمكن أن تؤدي تقنية SLIM وهندسته المعمارية إلى المزيد من الأعمال الجريئة في استكشاف القمر والكواكب في المستقبل، كما أن الالتزام بالهبوط سيجعل اليابان الدولة الخامسة التي تهبط بسلاسة على سطح القمر، بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين والهند .







MENAFN20092023000132011024ID1107108876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث