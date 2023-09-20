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إعداد جديد بأيفون 15 يمنع الهواتف من الشحن بنسبة تزيد عن 80%.. تفاصيل

9/20/2023 2:33:37 PM
(MENAFN- Youm7) تتميز جميع طرازات iPhone 15 وiPhone 15 Pro بإعداد جديد لحالة البطارية يمنع الأجهزة من الشحن بنسبة تزيد عن 80% في جميع الأوقات عند تمكينها، كما أكدت أليسون جونسون من موقع The Verge خلال جلسة أسئلة وأجوبة.

الإعداد الجديد منفصل عن ميزة شحن البطارية المحسّنة الموجودة مسبقًا على أجهزة iPhone، والتي تعمل على تأخير الشحن بذكاء لأكثر من 80% حتى وقت أكثر ملاءمة من خلال التعرف على روتين الشحن اليومي للجهاز، وعند تمكين الحد الأقصى البالغ 80%، لن يتم شحن iPhone أبدًا بعد هذه النقطة على الإطلاق.

يؤدي الحد الثابت بنسبة 80% إلى تحسين عمر بطارية عن طريق تقليل الوقت الذي تكون فيه البطارية مشحونة بالكامل.

تقول Apple إن جميع طرازات iPhone 15 تتمتع بنفس عمر البطارية مثل طرازات iPhone 14.


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