إعداد جديد بأيفون 15 يمنع الهواتف من الشحن بنسبة تزيد عن 80%.. تفاصيل

الإعداد الجديد منفصل عن ميزة شحن البطارية المحسّنة الموجودة مسبقًا على أجهزة iPhone، والتي تعمل على تأخير الشحن بذكاء لأكثر من 80% حتى وقت أكثر ملاءمة من خلال التعرف على روتين الشحن اليومي للجهاز، وعند تمكين الحد الأقصى البالغ 80%، لن يتم شحن iPhone أبدًا بعد هذه النقطة على الإطلاق.

يؤدي الحد الثابت بنسبة 80% إلى تحسين عمر بطارية عن طريق تقليل الوقت الذي تكون فيه البطارية مشحونة بالكامل.

تقول Apple إن جميع طرازات iPhone 15 تتمتع بنفس عمر البطارية مثل طرازات iPhone 14.