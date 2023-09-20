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ميتا توسع شارة التحقق المدفوعة لتشمل حسابات الأعمال.. اعرف التفاصيل

9/20/2023 2:33:37 PM
(MENAFN- Youm7) كان Meta Verified متاحًا سابقًا للمبدعين الأفراد على Facebook وInstagram وسيتم توسيع التحقق التجاري في النهاية ليشمل WhatsApp أيضًا وفقا لتقرير theverge.



وتم الإعلان عن التوسع من قبل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في حدث اليوم في وقت سابق من هذا العام، وأعلنت الشركة عن Meta Verified للمبدعين، وهو اشتراك بقيمة 12 دولارًا شهريًا يمنح المبدعين شيكًا أزرقًا وإمكانية الوصول إلى ميزات مثل أولوية دعم العملاء والحماية من انتحال الهوية ، ويمكن للشركات شراء التحقق على Facebook أو Instagram مقابل 22 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 35 دولارًا أمريكيًا لكليهما - وهي زيادة عن أسعار منشئي المحتوى التي تتراوح من 12 دولارًا إلى 15 دولارًا ، وسيبدأ الاختبار على Facebook وInstagram في الأسابيع المقبلة، وسيتبعه WhatsApp.



وستحصل الشركات المدفوعة على امتيازات مماثلة لمنشئي المحتوى، بما في ذلك ميزات أمان الحساب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، و ستحصل الشركات التي تم التحقق منها أيضًا على رؤية متزايدة في البحث على Facebook وInstagram، كما ستتمكن الشركات على WhatsApp من إنشاء صفحة مقصودة يمكن اكتشافها من خلال البحث على الويب والقدرة على جعل العديد من الموظفين يقومون بالدردشة مع العملاء والرد عليهم.



وجاء تحرك Meta الأولي نحو التحقق المدفوع بعد التغييرات التي طرأت على Elon Musk's X، Twitter سابقًا، حيث تمكن المشتركون المدفوعون من شراء شيك أزرق مقابل رسوم شهرية، وخرج اشتراك X المدفوع عن نطاق السيطرة على الفور حيث انتحل المستخدمون علامات تجارية ومشاهير وحتى البابا باستخدام علامات اختيار زرقاء متطابقة.



وفى وقت سابق من هذا الشهر، طرح X خيار التحقق من المستخدمين المدفوعين من خلال بطاقة هوية حكومية، قائلًا إن المستخدمين يمكنهم الحصول على "مزايا إضافية" في المستقبل إذا اختاروا القيام بذلك. سيتطلب التحقق التعريفي للشركات من الشركات تلبية متطلبات نشاط وأمان معينة، ويجب على الشخص المتقدم إثبات ارتباطه بالشركة.







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