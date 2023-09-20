أيهما أفضل.. أبرز الاختلافات بين Iphone 15 Pro و Iphone 15 Pro‌ Max

يبدأ سعر ‌iPhone 15 Pro‌ من 999 دولارًا، ويبدأ سعر ‌iPhone 15 Pro‌ Max من 1199 دولارًا، بالنسبة لطراز Pro Max، فهذه زيادة في السعر بمقدار 100 دولار عن طراز العام الماضي، ولكن لم يعد هناك أيضًا تكوين تخزين بسعة 128 جيجابايت متاح لهذا الجهاز، مما يعني أنه يمثل ارتفاعًا في السعر فقط إذا كنت تشتري هذا الطراز عادةً، وفقاً لموقع 9to5mac.

يتمتع كلا الهاتفين بنفس شاشة OLED Super Retina XDR التي تعمل دائمًا مع ProMotion وDynamic Island، وشريحة A17 Pro، واتصال 5G، وإعداد الكاميرا الخلفية "Pro"، وهي متوفرة بنفس خيارات الألوان، وعلى الرغم من أن الهاتفين يشتركان في الغالبية العظمى من الميزات، إلا أن هناك بعض الاختلافات المهمة بين الجهازين.

هناك ميزة إضافية رئيسية للكاميرا يمكن اكتسابها مع الطراز الأكبر، هذا العام، هذا هو التكبير البصري عن بعد بمقدار 5x، وهو مثالي لتصوير الألعاب الرياضية أو الحياة البرية لأنه يمكن أن يقترب أكثر من موضوع ما.

يوفر iPhone 15 Pro Max أطول تكبير بصري على الإطلاق

5x عند 120 ملم، وتعتبر كاميرا Telephoto الجديدة في iPhone 15 Pro Max رائعة لالتقاط الصور المقربة وصور الحياة البرية والتقاط الأحداث من مسافات بعيدة، وتتميز بتصميم رباعي مبتكر مع وحدة تثبيت الصورة البصرية والتركيز البؤري التلقائي ثلاثي الأبعاد، وهو نظام التثبيت الأكثر تقدمًا من Apple حتى الآن.

يتمتع ‌iPhone 15 Pro‌ بزووم بصري يبلغ 3x ويفتقر إلى تحسينات الأجهزة للكاميرا المقربة ‌iPhone 15 Pro‌ Max، ومع ذلك، فإن الكاميرات الرئيسية متطابقة بين الجهازين.

يمثل ‌iPhone 15 Pro‌ Max أقصى ما يمكنك الحصول عليه من ‌iPhone‌ مع أفضل عمر ممكن للبطارية، ولكن هذا لا يترجم بالضرورة إلى عملية شراء جديرة بالاهتمام لجميع المستخدمين، قد يفضل بعض المستخدمين التقريب البصري 3x على التقريب البصري 5x، وفي هذه الحالة يكون ‌iPhone 15 Pro‌ خيارًا أفضل، فإن إمكانيات التصوير البديلة للأجهزة تتلخص في هذا الاختلاف الوحيد، إذا كنت من المرجح أن تستخدم ‌iPhone‌ الجديد الخاص بك لالتقاط صور شخصية، فإن الصورة المقربة 3x لـ ‌iPhone 15 Pro‌ هي خيار أفضل، في حين أن ‌iPhone 15 Pro‌ Max لا مثيل له في التصوير الفوتوغرافي للرياضة والحياة البرية حيث تتطلع إلى تصوير أهداف أبعد بكثير.

إلى جانب عمر البطارية الأطول والشاشة الأكبر، يختلف ‌iPhone 15 Pro‌ Max عن ‌iPhone 15 Pro‌ بشكل ملحوظ نسبيًا، يبدو السعر الإضافي البالغ 200 دولار لجهاز ‌iPhone 15 Pro‌ Max عادلاً بالنسبة لمساحة العرض الإضافية وعمر البطارية والتخزين وتكنولوجيا الكاميرا ولكن من المهم تقييم هذه العوامل في حالة الاستخدام الشخصي الخاص بك، ويتقلص هذا إلى فرق سعر قدره 100 دولار إذا كنت تشتري عادةً طرازًا بسعة 256 جيجابايت.

إذا كنت تشتري عادةً طراز ‌iPhone‌ Pro Max بسعة 128 جيجابايت، فقد يكون الوقت قد حان لإلقاء نظرة على الطراز الأصغر هذا العام، نظرًا لأن الحصول على الطراز الأكبر سيتطلب إنفاق 100 دولار أكثر من المعتاد والحصول على سعة تخزينية تبلغ 256 جيجابايت، والتي قد لا تستخدمها، من ناحية أخرى، إذا كنت تشتري دائمًا ‌iPhone‌ بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، فقد تكون أكثر ميلاً لشراء ‌iPhone 15 Pro‌ Max.

وبالمثل، فإن هاتف iPhone‌ الأكبر والأثقل مقاس 6.7 بوصة ليس مناسبًا للجميع، قد يجد البعض أن حجم ‌iPhone 15 Pro‌ Max مفرط أو كبير بشكل غير مريح، بينما سيحب الآخرون الشاشة الأكبر لاستهلاك الوسائط، ويعد حجم الشاشة في النهاية مسألة تفضيل شخصي، وبما أن ‌‌iPhone 15 Pro‌ و‌‌iPhone 15 Pro‌ Max يشتركان في معظم ميزاتهما الأخرى، فإن الأمر يعود إلى الذوق الفردي.

إن أهم نقطة قرار عند الاختيار بين ‌iPhone 15 Pro‌ و ‌iPhone 15 Pro‌ Max هي بلا شك حجم الشاشة، ولكن الراحة وسهولة الاستخدام والوزن وعمر البطارية وتكنولوجيا الكاميرا هي أيضًا اعتبارات مهمة ستعتمد على احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية، إذا كنت مترددًا بشأن حجم ووزن ‌iPhone 15 Pro‌ Max، فقد يكون من الأفضل الالتزام بـ ‌iPhone 15 Pro‌.