أمن الدولة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي عريف وجندي للرجال

أمن الدولة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي عريف وجندي للرجال
التاريخ
9/20/2023 2:32:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أكاديمية المباحث العامة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي (عريف، وجندي) للرجال، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 / 3 / 1445هـ ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر منصة (أبشر- توظيف) .
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