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أمن الدولة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي عريف وجندي للرجال

9/20/2023 2:32:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أكاديمية المباحث العامة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي (عريف، وجندي) للرجال، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 / 3 / 1445هـ ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر منصة (أبشر- توظيف) .

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