Wednesday, 20 September 2023 09:51 GMT

تناولت سمكة وفقدت أطرافها

9/20/2023 2:26:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أدت وجبة سمك تناولتها سيدة أمريكية إلى فقدانها أطرافها الأربعة، ذلك كونها غير مطهية جيدًا، إذ تحول لون يديها ورجليها إلى اللون الأسود.
وحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة ((ميرور)) البريطانية، أصيبت لورا باراخاس من ولاية كاليفورنيا بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع ((تيلابيا)) (بلطي) جيدًا بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر يوليو الماضي.
ويوم الخميس الفائت، أجبرت السيدة صاحبة الـ40 عامًا على الخضوع لعملية بتر لأطرافها لإنقاذ حياتها، ويقول الأطباء إن العدوى التي أصابت لورا كانت على الأرجح ناجمة عن بكتيريا ((فيبريو فولنيفيكاس))، التي تعيش في بيئات مائية، وحذرت منها مؤخرًا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة.
وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يتم الإبلاغ عن 150 و200 إصابة بهذه البكتيريا كل عام، ويموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى. وقالت خبيرة الأمراض المعدية ناتاشا سبوتسوود: ((يمكن أن تصاب بهذه البكتيريا حين تأكل شيئًا ملوثا بها، أو بتعريض جرح أو وشم للماء الذي تنتشر فيه)).

MENAFN20092023000089011017ID1107108801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث