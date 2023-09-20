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بلدية بيشة تحتفي باليوم الوطني ببرامج ومبادرات متنوعة - جريدة الوطن السعودية

9/20/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Al Watan) استكملت بلدية محافظة بيشة جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٣ تحت شعار (نحلم ونحقق)، والتي سعت فيها إلى مواكبةِ هذه المناسبة وإظهار المحافظة أرضاً وإنسانًا بأجمل حلةٍ؛ احتفاءً وتعبيرًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
من جهته، قال رئيس بلدية بيشة م علي آل جلبان إنَّ البلدية كثفت استعداداتها وأعمالها خلال الفترة الماضية لأجل إظهار ذكرى اليوم الوطني بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدمٍ وتطورٍ وازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، موضحًا أن المظاهر الاحتفالية جاءت متنوعةً حيث ستكون البداية من يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام في بوليفارد بيشة بإقامة فعاليات للأسرة والطفل والفلكلور الشعبي ، موضحًا أنه تم تركيب ١٠٠٠ علم إلى جانب تركيب المجسمات التي تحمل شعار اليوم الوطني وتشغيل الشاشات الإلكترونية وتزيين أعمدة الإنارة باللونين الأخضر والأبيض وعروض الضوء والصوت في نافورة ممشى الصايرة وتركيب اللوحات التي تؤكد تلاحم القيادة والشعب، إلى جانب إقامة احتفال في ضيافة البلدية والذي سيقام يوم الأثنين القادم وسيشمل العديد من الفعاليات والألعاب النارية .
وبين آل جلبان أن البلدية أتاحت ٤ فرص تطوعية تتضمن زراعة ٣٠٠٠ شجرة ومبادرات لإدارة الحشود إلى جانب وبرامج وفعاليات تأتي في سياق الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم على بلادنا الخير والأمن والأمان.

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