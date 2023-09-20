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Chatgpt يجتاز اختبار الرخصة الطبية السعودية بـ89% - جريدة الوطن السعودية

9/20/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة بحثية قام بها فريق بحثي سعودي وتم نشرها في موقع curالتابع لمجموعة springer nature group.
قدرة الـchatGPT في اجتياز اختبار الرخصة الطبية السعودية بنسبة وصلت إلى 88.6 % كما استطاع حل 96.4 % من أسئلة اختبار طب النساء والولادة التابع لهيئة التخصصات الصحية.
مؤشرات رئيسية كانت المنهجية التي اتبعها الباحثون عبارة عن استخدام مجموعة بيانات مكونة من 220 سؤالًا عبر 4 تخصصات طبية. وتم تدريب النموذج باستخدام رمز محدد للإجابة على الأسئلة بدقة، كما تم تقييم أدائه باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومستوى الصعوبة وأقسام الاختبار. وأظهر ChatGPT-4 دقة إجمالية قدرها 88.6 %. كما أظهرت التقنية كفاءة عالية في الأسئلة السهلة والمتوسطة، ولكن الدقة انخفضت في الأسئلة الصعبة. فيما كان الأداء متسقا في جميع التخصصات، مما يشير إلى وجود قاعدة معرفية واسعة.
*تحليل الأخطاء
مع ذلك، كشف تحليل الأخطاء عن مجالات تحتاج إلى مزيد من التحسين، بخاصة في ما يتعلق بأسئلة (الاختيار) في الفئة (أ) في جميع الأقسام.
وأكد الفريق أن هذه الدراسة تؤكد إمكانات ChatGPT-4 كأداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، مما يدل على كفاءة عالية في الإجابة على أسئلة (SMLE) وهو اختصار لـSaudi Medical Licensure Examination، وهذا الاختبار هو آلية تقييم شاملة تنفذها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتأهيل الأطباء، سواء المحليون أو الدوليون، لممارسة الطب في السعودية، أو للسماح لطلاب الطب الدراسات العليا بالتقدم لبرامج الإقامة المحلية.
وهو إلزامي لجميع الأطباء المحتملين أثناء فترة تدريبهم كجزء من درجة البكالوريوس.
*تقييم ChatGPT
كما أشار الفريق إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم أداء ChatGPT-4، وهو نموذج لغة ذكاء اصطناعي متطور تم تطويره بواسطة OpenAI، في الإجابة على أسئلة SMLE.
كما يهدف هذا التقييم إلى فهم دقة النموذج وكفاءته وموثوقيته في تفسير الأسئلة الطبية المعقدة والرد عليها والتي تستخدم لقياس كفاءة خريجي الطب في المملكة العربية السعودية. ستقدم نتائج هذه الدراسة رؤى حول التطبيقات المحتملة لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT-4 في التعليم والاختبار الطبي.
أخذ الفريق إجمالي 220 سؤالًا من بنك اختبار SMLE المتوفر على موقع CanadaQBank.
تم اختيار الأسئلة من أقسام مختلفة من SMLE كان كل سؤال مصحوبًا بأربع إجابات محتملة (المسمى أ، ب، ج، د)، مع إجابة واحدة صحيحة فقط.
*توزيع الأسئلة
30 % من الأسئلة كانت من الطب بشكل عام، و25 % من أمراض النساء والولادة، و25 % من الأسئلة كانت من طب الأطفال، و20 % المتبقية كانت من الجراحة. ثم تم تدريب نموذج ChatGPT 4.0 باستخدام الرموز المحددة.
وبعد مرحلة التدريب تم تقييم النموذج من حيث قدرته على اختيار الإجابة الصحيحة لكل سؤال. تم حساب مقاييس الأداء، مثل الدقة والإحكام والاستدعاء، لتقييم الأداء العام للنموذج. تم تقييم أداء النموذج بشكل أكبر عبر مستويات وأقسام مختلفة لصعوبة الأسئلة.
*نجاح بتفوق
وجد الفريق أن معدل النجاح الإجمالي لـChatGPT-4 في الإجابة الصحيحة على الأسئلة هو 88.6 %. كما تم قياس مدى جودة أداء ChatGPT-4 لكل فئة أسئلة (خيارات)، A وB وC وD. كذلك تم تقييم أداء نموذج ChatGPT-4 عبر أربعة خيارات استجابة (A وB وC وD).
بالنسبة للخيار أ، من بين 52 حالة، أجاب النموذج بشكل صحيح على 43 سؤالًا (82.7 %) وأجاب بشكل غير صحيح على تسعة أسئلة (17.3 %).
في حالة الخيار ب، من بين 45 حالة، أجاب النموذج بشكل صحيح على 42 سؤالًا (93.3 %) وأجاب بشكل غير صحيح على ثلاثة أسئلة (6.7 %). بالنسبة للخيار ج، من بين 42 حالة، أجاب النموذج بشكل صحيح على
37 سؤالًا (88.1 %) وأجاب بشكل غير صحيح على خمسة أسئلة
(11.9 %). أخيرًا، بالنسبة للخيار د، من بين 81 حالة، أجاب النموذج بشكل صحيح على 76 سؤالًا (93.8 %) وأجاب بشكل غير صحيح على خمسة أسئلة (6.2 %). توفر هذه النتائج فهمًا شاملاً لأداء النموذج عبر فئات الاستجابة المختلفة.
*مستوى الصعوبة
بالنسبة للأسئلة ذات مستوى الصعوبة المتوسط من بين 53 حالة، أجاب النموذج بشكل صحيح على 50 سؤالًا، مما أدى إلى معدل نجاح قدره 94.3 %. لقد أجاب بشكل غير صحيح على ثلاثة أسئلة، مما أدى إلى معدل خطأ قدره 5.7 %. بالنسبة للأسئلة السهلة أظهر النموذج أداءً استثنائيًا، حيث إنه من بين 54 حالة، أجاب بشكل صحيح على جميع الأسئلة، وحقق نسبة نجاح بلغت 100 %. بالنسبة للأسئلة ذات مستوى الصعوبة الصعبة، من بين 113 حالة، أجاب النموذج بشكل صحيح على 94 سؤالًا، محققًا معدل نجاح قدره 83.2 %. وأجاب بشكل غير صحيح على 19 سؤالًا، مما أدى إلى معدل خطأ قدره 16.8 %.
فحص الجودة
ثم تم بعد ذلك فحص مدى جودة أداء ChatGPT-4 بناءً على قسم الاختبار الذي جاءت منه الأسئلة. كان أداء النموذج جيدًا في جميع الأقسام. في قسم الطب، من بين 66 حالة، أجاب النموذج بشكل صحيح على 57 سؤالًا. حيث أجاب بشكل غير صحيح على تسعة أسئلة، مما أدى إلى معدل خطأ قدره 13.6 %. وفي قسم أمراض النساء والولادة، من أصل 55 حالة، أجاب النموذج بشكل صحيح على 53 سؤالا. فيما أجاب بشكل غير صحيح على سؤالين، مما أدى إلى معدل خطأ قدره 3.6 %. أما في قسم طب الأطفال، من بين 55 حالة، أجاب النموذج بشكل صحيح على 49 سؤالًا.
حيث أجاب بشكل غير صحيح على ستة أسئلة، مما أدى إلى معدل خطأ قدره 10.9 %.
أما في قسم الجراحة، من بين 44 حالة، أجاب النموذج بشكل صحيح على 39 سؤالًا. لقد أجاب بشكل غير صحيح على خمسة أسئلة، مما أدى إلى معدل خطأ قدره 11.4 %. وتم القيام بفحص الأخطاء التي ارتكبها ChatGPT-4، مما يمكن من تحسين الأداء في هذا المجال.
*إمكانات كبيرة
توضح النتائج التي تم الوصول لها الإمكانات الكبيرة لـChatGPT في مساعدة التعليم الطبي، بخاصة في سياق التحضير لامتحانات مثلSMLE. إلا أن هامش الخطأ الذي يتراوح بين 4 و16 % يؤكد أنه يجب استخدامه بحذر وبالتزامن مع طرق الدراسة التقليدية واستشارة الخبراء. ومع ذلك، فإن مستواه العالي من الدقة في الإجابة على الأسئلة السهلة والمتوسطة يشير إلى أنه يمكن أن يكون مصدرًا قيمًا للتعلم التأسيسي والمراجعة المستمرة، كما يمكنه أن يُحدث ثورة في التعليم الطبي والتحضير للامتحانات.
رابط الدراسة

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