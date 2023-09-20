بدء تداول أسهم Yubico باسم YUBICO في بورصة ناسداك في ستوكهولم

أعلنت شركة Yubico عن اعتزامها طرح أسهمها للاكتتاب العام في 19 أبريل 2023 عن طريق الاندماج مع الشركة القابضة السويدية ACQ Bure. تُعزِّز عملية الاندماج موارد شركة Yubico على مستوى العالم وتضمن تمتُّع المزيد من المؤسسات والمستهلكين بحماية عالية المستوى ضد مجموعات التهديدات السيبرانية سريعة النمو، بما في ذلك مخططات التصيُّد الاحتيالي المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وهجمات برامج الفدية. ولا تتسبب هذه الهجمات في تكبُّد الشركات لخسائر سنوية تُقدَّر بمليارات الدولارات فحسب، بل تهدد عمل البنية الأساسية والخدمات الحيوية، من الوكالات الحكومية إلى المؤسسات المالية والمصانع ومنظمات الرعاية الصحية وحقوق الإنسان بأمان.

صرَّح Mattias Danielsson، الرئيس التنفيذي لشركة Yubico قائلاً: "يُعدُّ اليوم علامة بارزة مثيرة لشركة Yubico وعملائنا وشركائنا العالميين". "لطالما كنا روادًا في مجال المصادقة الحديثة القائمة على الأجهزة، وقيادة وإعداد قاعدة راسخة لمعايير الأمن السيبراني على مدى السنوات الـ 16 الماضية. وكشركة تطرح أسهمها للتداول العام، نتطلع إلى الاستفادة مما تم إنجازه في المرحلة التالية من النمو، وخلق المزيد من القيمة لعملائنا ومساهمينا، ودعوة الآخرين للانضمام إلى رحلتنا."

تُمكِّن حلول Yubico الفريدة المؤسسات من التصدي لـ 90% من الهجمات الإلكترونية: التصيُّد الاحتيالي وبيانات اعتماد تسجيل الدخول المسروقة. توفر سلسلة YubiKey الرائدة مصادقة متعددة العوامل (MFA) تعمل على التصدي لعمليات التصيُّد الاحتيالي، استنادًا إلى بروتوكولات المصادقة الحديثة، بما في ذلك FIDO2 بدون كلمة مرور (مفاتيح المرور) ودعم PIV للبطاقة الذكية. تعمل مفاتيح الأمان المادية بسلاسة مع البنية الأساسية القديمة و/أو الحديثة للمؤسسة. توفر Yubico Enterprise Services تكلفة وقيمة أقل للدخول، ومرونة عالية، وطرحًا أسرع، وتوزيعًا سلسًا لمفاتيح الأمان، وهي مُصمَّمة لتلبية احتياجات المؤسسة أينما كانت في رحلة المصادقة الخاصة بها.

وعلى صعيد آخر، صرَّحت Stina Ehrensvärd، المؤسسة المشاركة وكبيرة المبشرين في Yubico قائلة: "تنتابنا حالة من الفخر والتواضع لأننا قمنا ببناء وتأسيس معيار ذهبي عالمي للمصادقة القوية، ويضمن طرح للتداول على الجمهور أن تقنيتنا ستكون قادرة على حماية ملايين الأفراد حول العالم بشكل أفضل". "يُمكِّن هذا المسار شركة Yubico من مواصلة الابتكار والاستثمار في تقنيتنا بغية تلبية الطلب المتزايد على الاستمتاع بإمكانية مصادقة قوية وبدون مشاكل."

للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول هذا الإعلان، يُرجى مراجعة مدونة Yubico وتفضَّل بزيارة موقع علاقات المستثمرين .

معلومات عن شركة Yubico

تُقدِّم شركة Yubico (المُدرجة في سوق النمو الأول في الشمال في ناسداك في ستوكهولم بالرمز: YUBICO)، الجهة التي أشرفت على اختراع سلسلة YubiKey، المعيار الذهبي للمصادقة متعددة العوامل (MFA) الذي يعمل على التصدي لعمليات التصيُّد الاحتيالي، وإيقاف عمليات الاستيلاء على الحسابات في مساراتها، وجعل تسجيل الدخول الآمن سهلاً ومتاحًا للجميع. منذ تأسيس الشركة في عام 2007، تجلت فيها روح الريادة فيما يتعلق بوضع معايير عالمية للوصول الآمن إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والخوادم والمتصفحات وحسابات الإنترنت. تُعدَّ شركة Yubico شركة منشئة ومساهمة أساسية في معايير المصادقة المفتوحة FIDO2 وWebAuthn والمعامل الثنائي الشامل FIDO (U2F)، وهي رائدة في تقديم أمان مصادقة مفتاح المرور الحديث القائم على الأجهزة على نطاق واسع للعملاء في أكثر من 160 دولة.

تتيح حلول Yubico إمكانية تسجيل الدخول بدون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور باستخدام الشكل الأكثر أمانًا لتقنية مفاتيح المرور. تعمل سلسلة YubiKeys بطريقة مبتكرة عبر المئات من التطبيقات والخدمات الخاصة بالمستهلكين والمؤسسات، مما يوفر أمانًا قويًا مع الاستمتاع بتجربة سريعة وسهلة.

وفي إطار المهمات التي تضطلع بها لجعل الإنترنت أكثر أمانًا للجميع، تتعهد شركة Yubico بدفع الإيرادات التي يتم الحصول عليها من بيع سلسلة YubiKeys إلى المؤسسات التي تساعد الأفراد المعرضين للخطر من خلال المبادرة الخيرية بعنوان "المضي قدمًا بأمان". يقع المقر الرئيسي للشركة في ستوكهولم وسانتا كلارا، كاليفورنيا. للاطّلاع على المزيد من المعلومات على Yubico، تفضَّل بزيارتنا على .

البيانات التطلعية

يشتمل هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية. تُعدُّ البيانات التطلعية بيانات لا تعبر عن حقائق تاريخية ويمكن تحديدها بكلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نترقب"، "نعتزم"، "نقدر"، "سوف"، "قد"، "نستمر"، "ينبغي" وما شابه ذلك من التعبيرات. وتستند البيانات التطلعية الواردة في هذا الإصدار إلى افتراضات مختلفة، وبدوره، يعتمد الكثير منها بدوره على افتراضات أخرى. وبالرغم من أن شركة Yubico تعتقد أن هذه الافتراضات كانت معقولة عند وضعها، إلا أن هذه الافتراضات تخضع بطبيعتها لمخاطر كبيرة معروفة وغير معروفة، وحالات من عدم التيقُّن، وتطورات غير متوقعة وعوامل مهمة أخرى يصعب أو يستحيل التنبؤ بها وهي خارجة عن سيطرتها. يمكن أن تتسبب مثل هذه المخاطر وحالات عدم التيقُّن والتطورات غير المتوقعة والعوامل المهمة الأخرى في اختلاف الأحداث الفعلية ماديًا عن التوقعات التي يتم التعبير عنها أو المضمَّنة في هذا الإصدار من خلال هذه البيانات التطلعية. قد تختلف نتائج عمليات شركة Yubico الفعلية، بما في ذلك الوضع المالي والسيولة المالية للشركة وتطوير الصناعة التي تباشر فيه الشركة أعمالها، ماديًا وتكون أكثر سلبية من تلك الواردة في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي أو المقترحة منها. تتضمَّن العوامل، بما في ذلك المخاطر وحالات عدم التيقُّن التي قد تسبب هذه الاختلافات، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المرتبطة بتنفيذ استراتيجية Yubico، والمخاطر وحالات عدم التيقُّن المرتبطة بقدرة Yubico على تطوير خدمات جديدة وتعزيز الخدمات الحالية، وتأثير المنافسة، والتغيرات في الاقتصاد العام وظروف الصناعة، والعوامل التشريعية والتنظيمية والسياسية. المعلومات والآراء والبيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تعبر فقط عن الوقت الراهن وتخضع للتغيير دون إشعار. لا تتعهد شركة Yubico بتقديم أي التزام يُفيد بمراجعة أو تحديث أو تأكيد أو إصدار أي مراجعات لأي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الأحداث التي تحدث أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمحتوى هذا الاتصال.

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