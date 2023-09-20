بدء تداول أسهم Yub باسم YUB في بورصة ناسداك في ستوكهولم

بدء تداول أسهم Yub باسم YUB في بورصة ناسداك في ستوكهولم
التاريخ
9/20/2023 2:23:33 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Yub، الموفِّر الرائد لمفاتيح أمان مصادقة الأجهزة، طرح أسهمها للتداول على الجمهور تحت رمز التداول YUBفي سوق النمو الأول في الشمال في ناسداك في ستوكهولم.
أعلنت شركة Yubعن اعتزامها طرح أسهمها للاكتتاب العام في 19 أبريل 2023 عن طريق الاندماج مع الشركة القابضة السويدية ACQ Bure. تُعزِّز عملية الاندماج موارد شركة Yubعلى مستوى العالم وتضمن تمتُّع المزيد من المؤسسات والمستهلكين بحماية عالية المستوى ضد مجموعات التهديدات السيبرانية سريعة النمو، بما في ذلك مخططات التصيُّد الاحتيالي المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وهجمات برامج الفدية. ولا تتسبب هذه الهجمات في تكبُّد الشركات لخسائر سنوية تُقدَّر بمليارات الدولارات فحسب، بل تهدد عمل البنية الأساسية والخدمات الحيوية، من الوكالات الحكومية إلى المؤسسات المالية والمصانع ومنظمات الرعاية الصحية وحقوق الإنسان بأمان.
صرَّح Mattias Danielsson، الرئيس التنفيذي لشركة Yubقائلاً: "يُعدُّ اليوم علامة بارزة مثيرة لشركة Yubوعملائنا وشركائنا العالميين". "لطالما كنا روادًا في مجال المصادقة الحديثة القائمة على الأجهزة، وقيادة وإعداد قاعدة راسخة لمعايير الأمن السيبراني على مدى السنوات الـ 16 الماضية. وكشركة تطرح أسهمها للتداول العام، نتطلع إلى الاستفادة مما تم إنجازه في المرحلة التالية من النمو، وخلق المزيد من القيمة لعملائنا ومساهمينا، ودعوة الآخرين للانضمام إلى رحلتنا."
تُمكِّن حلول Yubالفريدة المؤسسات من التصدي لـ 90% من الهجمات الإلكترونية: التصيُّد الاحتيالي وبيانات اعتماد تسجيل الدخول المسروقة. توفر سلسلة YubiKey الرائدة مصادقة متعددة العوامل (MFA) تعمل على التصدي لعمليات التصيُّد الاحتيالي، استنادًا إلى بروتوكولات المصادقة الحديثة، بما في ذلك FIDO2 بدون كلمة مرور (مفاتيح المرور) ودعم PIV للبطاقة الذكية. تعمل مفاتيح الأمان المادية بسلاسة مع البنية الأساسية القديمة و/أو الحديثة للمؤسسة. توفر YubEnterprise Services تكلفة وقيمة أقل للدخول، ومرونة عالية، وطرحًا أسرع، وتوزيعًا سلسًا لمفاتيح الأمان، وهي مُصمَّمة لتلبية احتياجات المؤسسة أينما كانت في رحلة المصادقة الخاصة بها.
وعلى صعيد آخر، صرَّحت Stina Ehrensvärd، المؤسسة المشاركة وكبيرة المبشرين في Yubقائلة: "تنتابنا حالة من الفخر والتواضع لأننا قمنا ببناء وتأسيس معيار ذهبي عالمي للمصادقة القوية، ويضمن طرح للتداول على الجمهور أن تقنيتنا ستكون قادرة على حماية ملايين الأفراد حول العالم بشكل أفضل". "يُمكِّن هذا المسار شركة Yubمن مواصلة الابتكار والاستثمار في تقنيتنا بغية تلبية الطلب المتزايد على الاستمتاع بإمكانية مصادقة قوية وبدون مشاكل."
للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول هذا الإعلان، يُرجى مراجعة مدونة Yubوتفضَّل بزيارة موقع علاقات المستثمرين .
معلومات عن شركة Yub
تُقدِّم شركة Yub(المُدرجة في سوق النمو الأول في الشمال في ناسداك في ستوكهولم بالرمز: YUBICO)، الجهة التي أشرفت على اختراع سلسلة YubiKey، المعيار الذهبي للمصادقة متعددة العوامل (MFA) الذي يعمل على التصدي لعمليات التصيُّد الاحتيالي، وإيقاف عمليات الاستيلاء على الحسابات في مساراتها، وجعل تسجيل الدخول الآمن سهلاً ومتاحًا للجميع. منذ تأسيس الشركة في عام 2007، تجلت فيها روح الريادة فيما يتعلق بوضع معايير عالمية للوصول الآمن إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والخوادم والمتصفحات وحسابات الإنترنت. تُعدَّ شركة Yubشركة منشئة ومساهمة أساسية في معايير المصادقة المفتوحة FIDO2 وWebAuthn والمعامل الثنائي الشامل FIDO (U2F)، وهي رائدة في تقديم أمان مصادقة مفتاح المرور الحديث القائم على الأجهزة على نطاق واسع للعملاء في أكثر من 160 دولة.
تتيح حلول Yubإمكانية تسجيل الدخول بدون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور باستخدام الشكل الأكثر أمانًا لتقنية مفاتيح المرور. تعمل سلسلة YubiKeys بطريقة مبتكرة عبر المئات من التطبيقات والخدمات الخاصة بالمستهلكين والمؤسسات، مما يوفر أمانًا قويًا مع الاستمتاع بتجربة سريعة وسهلة.
وفي إطار المهمات التي تضطلع بها لجعل الإنترنت أكثر أمانًا للجميع، تتعهد شركة Yubبدفع الإيرادات التي يتم الحصول عليها من بيع سلسلة YubiKeys إلى المؤسسات التي تساعد الأفراد المعرضين للخطر من خلال المبادرة الخيرية بعنوان "المضي قدمًا بأمان". يقع المقر الرئيسي للشركة في ستوكهولم وسانتا كلارا، كاليفورنيا. للاطّلاع على المزيد من المعلومات على Yubico، تفضَّل بزيارتنا على .
البيانات التطلعية
يشتمل هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية. تُعدُّ البيانات التطلعية بيانات لا تعبر عن حقائق تاريخية ويمكن تحديدها بكلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نترقب"، "نعتزم"، "نقدر"، "سوف"، "قد"، "نستمر"، "ينبغي" وما شابه ذلك من التعبيرات. وتستند البيانات التطلعية الواردة في هذا الإصدار إلى افتراضات مختلفة، وبدوره، يعتمد الكثير منها بدوره على افتراضات أخرى. وبالرغم من أن شركة Yubتعتقد أن هذه الافتراضات كانت معقولة عند وضعها، إلا أن هذه الافتراضات تخضع بطبيعتها لمخاطر كبيرة معروفة وغير معروفة، وحالات من عدم التيقُّن، وتطورات غير متوقعة وعوامل مهمة أخرى يصعب أو يستحيل التنبؤ بها وهي خارجة عن سيطرتها. يمكن أن تتسبب مثل هذه المخاطر وحالات عدم التيقُّن والتطورات غير المتوقعة والعوامل المهمة الأخرى في اختلاف الأحداث الفعلية ماديًا عن التوقعات التي يتم التعبير عنها أو المضمَّنة في هذا الإصدار من خلال هذه البيانات التطلعية. قد تختلف نتائج عمليات شركة Yubالفعلية، بما في ذلك الوضع المالي والسيولة المالية للشركة وتطوير الصناعة التي تباشر فيه الشركة أعمالها، ماديًا وتكون أكثر سلبية من تلك الواردة في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي أو المقترحة منها. تتضمَّن العوامل، بما في ذلك المخاطر وحالات عدم التيقُّن التي قد تسبب هذه الاختلافات، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المرتبطة بتنفيذ استراتيجية Yubico، والمخاطر وحالات عدم التيقُّن المرتبطة بقدرة Yubعلى تطوير خدمات جديدة وتعزيز الخدمات الحالية، وتأثير المنافسة، والتغيرات في الاقتصاد العام وظروف الصناعة، والعوامل التشريعية والتنظيمية والسياسية. المعلومات والآراء والبيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تعبر فقط عن الوقت الراهن وتخضع للتغيير دون إشعار. لا تتعهد شركة Yubبتقديم أي التزام يُفيد بمراجعة أو تحديث أو تأكيد أو إصدار أي مراجعات لأي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الأحداث التي تحدث أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمحتوى هذا الاتصال.
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