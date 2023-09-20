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حظر الملابس المؤذية للمشاعر

9/20/2023 2:21:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يُتوقع بأن تحظر الصين قريباً أي ملابس تعد مؤذية للمشاعر، وفق مسودة تعديلات قانونية جديدة.
وينص القانون المقترح على أن أي حديث أو ملابس يمكن اعتبارها ((مؤذية لمعنويات الشعب الصيني)) أو تلك التي ((تضر بمشاعر)) الأمّة ستقابل بغرامات أو حتى السجن.
لكنه لا يحدد، على وجه الخصوص، أنواع الملابس التي يمكن حظرها بموجب القواعد الجديدة.
وقالت امرأة من بكين، تبلغ من العمر 23 عاما، إن ((تحديد من يملك سلطة اتخاذ القرار وكيفية وضع الأحكام يتطلب المزيد من الوقت، وعلينا وضع معايير ناضجة للأحكام قبل التقدّم بمقترحات كهذه)).
وأعربت عن قلقها من حقيقة أن المخالفات التي يستهدفها القانون ((ليست واضحة كجرائم مثل السرقة حيث يكون الصح والخطأ محسومين)).
واستند عدد من خبراء القانون في الصين إلى المبرر نفسه في احتجاجهم على التعديلات التي نشرت في وقت سابق هذا الشهر للتشاور العام بشأنها، وتنقضي مهلة المشاورات في 30 سبتمبر.

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