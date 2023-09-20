Wednesday, 20 September 2023 09:50 GMT

فوائد فاكهة أم ريحة

9/20/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من رائحتها الكريهة، وحظر بعض الدول استيرادها بسبب ذلك، تعتبر فاكهة الدوريان واحدة من الفواكه الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، وفيما يلي أبرز فوائدها الصحية:
تساعد على الهضم
تحتوي على مستويات عالية من الألياف الغذائية، وبالتالي فإن تناولها يحد من أمراض، مثل الإمساك وانسداد وتشنجات الأمعاء وانتفاخ البطن.
تحمي القلب
ثمرة ((دوريان)) غنية بمعدن البوتاسيوم، الذي يقلل من ضغط الدم، ما يُخفف من إجهاد الأوعية الدموية والشرايين، ويقلل من فرص تطور أمراض.
تكافح الشيخوخة
تحتوي فاكهة ((دوريان)) على تشكيلة كبيرة من خصائص مضادات الأكسدة، ما يكافح الشيخوخة ويؤخر ظهور أعراض مثل التجاعيد، والبقع السوداء، وفقدان الشعر.
تعزز صحة العظام
تعد ((دوريان)) مصدرًا مهمًا لمعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس، التي تحافظ على قوة العظام.
تعالج فقر الدم
نظرًا لاحتواء ((دوريان)) على مستويات عالية من حمض الفوليك، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، فإن هذه الفاكهة تساعد في علاج فقر الدم.

MENAFN20092023000089011017ID1107108727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث