فوائد فاكهة أم ريحة

فوائد فاكهة أم ريحة
التاريخ
9/20/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من رائحتها الكريهة، وحظر بعض الدول استيرادها بسبب ذلك، تعتبر فاكهة الدوريان واحدة من الفواكه الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، وفيما يلي أبرز فوائدها الصحية:
تساعد على الهضم
تحتوي على مستويات عالية من الألياف الغذائية، وبالتالي فإن تناولها يحد من أمراض، مثل الإمساك وانسداد وتشنجات الأمعاء وانتفاخ البطن.
تحمي القلب
ثمرة ((دوريان)) غنية بمعدن البوتاسيوم، الذي يقلل من ضغط الدم، ما يُخفف من إجهاد الأوعية الدموية والشرايين، ويقلل من فرص تطور أمراض.
تكافح الشيخوخة
تحتوي فاكهة ((دوريان)) على تشكيلة كبيرة من خصائص مضادات الأكسدة، ما يكافح الشيخوخة ويؤخر ظهور أعراض مثل التجاعيد، والبقع السوداء، وفقدان الشعر.
تعزز صحة العظام
تعد ((دوريان)) مصدرًا مهمًا لمعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس، التي تحافظ على قوة العظام.
تعالج فقر الدم
نظرًا لاحتواء ((دوريان)) على مستويات عالية من حمض الفوليك، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، فإن هذه الفاكهة تساعد في علاج فقر الدم.
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