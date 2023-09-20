مكاسب الروبوتات السعودية في المنصات العالمية
التاريخ
9/20/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية الدكتور أيمن البركاتي، أن تأهل العضو في النادي المهندس محمد البومجداد، عن ابتكاره: ((الروبوت المتسلق للأسطح العمودية))، إلى الجولة الثانية لـ((المجلس العلمي))، في مسابقة ((نجوم العلوم)) في قطر، يعتبر حدثًا مهمًا، يُظهر التقدم والتطور، الذي تشهده المملكة في مجال الابتكار والعلوم، ويعكس الروح الابتكارية والعلمية المتجددة في المملكة، ويشجع مزيدا من الشباب على المشاركة في مجال الابتكار والبحث العلمي لبناء مستقبل أفضل للوطن. كانت ((الوطن))، نشر تقريرًا بعنوان: ((ابتكار سعودي يتأهل لجولة قطر)).
قوة رائدة تقنيًا
أشار البركاتي، إلى أن المشاركة الوطنية في المنصات العالمية في مجال الروبوت والرياضات اللاسلكية، تحمل أهمية استراتيجية عديدة، و5 مكاسب رئيسية، وهي: تعزيز المكانة العالمية: تؤكد المشاركات النشطة والمؤثرة مكانة المملكة كقوة رائدة في المجال التقني وتعزز من صورتها الإيجابية على الساحة الدولية. التبادل المعرفي: توفر هذه المنصات فرصة للباحثين والمبتكرين السعوديين لتبادل الأفكار والخبرات مع نظرائهم من مختلف دول العالم، مما يعود بالفائدة على الساحة العلمية والتقنية داخل المملكة. تقديم الابتكارات السعودية: تمثل هذه المشاركات منبرًا لعرض الابتكارات والحلول التقنية السعودية، وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات وتكوين شراكات استراتيجية.
تطوير المهارات: المنافسة على المستوى الدولي، تشجع الشباب السعودي على تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم ليكونوا على قدر التحدي ومتميزين بين المشاركين من دول أخرى. دعم رؤية المملكة 2030: النشاط والتميز في هذه المجالات يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بشأن تعزيز الابتكار وتطوير البنية التقنية.
7 أنشطة متنوعة
أبان البركاتي، أن تأهل الابتكار السعودي في مسابقة بهذا الحجم، تبرز الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تشجيع ودعم المبتكرين والباحثين، والتقدم السعودي في مجال الابتكار والعلوم والتقنية، موضحًا أن الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، يقوم بدور حيوي في دعم وتطوير مجالات الروبوت والرياضات اللاسلكية في المملكة من خلال نشاطاته وبرامجه المختلفة، ويسعى الاتحاد إلى 7 أنشطة متنوعة.
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