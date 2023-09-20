Wednesday, 20 September 2023 09:50 GMT

مكاسب الروبوتات السعودية في المنصات العالمية

9/20/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية الدكتور أيمن البركاتي، أن تأهل العضو في النادي المهندس محمد البومجداد، عن ابتكاره: ((الروبوت المتسلق للأسطح العمودية))، إلى الجولة الثانية لـ((المجلس العلمي))، في مسابقة ((نجوم العلوم)) في قطر، يعتبر حدثًا مهمًا، يُظهر التقدم والتطور، الذي تشهده المملكة في مجال الابتكار والعلوم، ويعكس الروح الابتكارية والعلمية المتجددة في المملكة، ويشجع مزيدا من الشباب على المشاركة في مجال الابتكار والبحث العلمي لبناء مستقبل أفضل للوطن. كانت ((الوطن))، نشر تقريرًا بعنوان: ((ابتكار سعودي يتأهل لجولة قطر)).
قوة رائدة تقنيًا
أشار البركاتي، إلى أن المشاركة الوطنية في المنصات العالمية في مجال الروبوت والرياضات اللاسلكية، تحمل أهمية استراتيجية عديدة، و5 مكاسب رئيسية، وهي: تعزيز المكانة العالمية: تؤكد المشاركات النشطة والمؤثرة مكانة المملكة كقوة رائدة في المجال التقني وتعزز من صورتها الإيجابية على الساحة الدولية. التبادل المعرفي: توفر هذه المنصات فرصة للباحثين والمبتكرين السعوديين لتبادل الأفكار والخبرات مع نظرائهم من مختلف دول العالم، مما يعود بالفائدة على الساحة العلمية والتقنية داخل المملكة. تقديم الابتكارات السعودية: تمثل هذه المشاركات منبرًا لعرض الابتكارات والحلول التقنية السعودية، وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات وتكوين شراكات استراتيجية.
تطوير المهارات: المنافسة على المستوى الدولي، تشجع الشباب السعودي على تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم ليكونوا على قدر التحدي ومتميزين بين المشاركين من دول أخرى. دعم رؤية المملكة 2030: النشاط والتميز في هذه المجالات يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بشأن تعزيز الابتكار وتطوير البنية التقنية.
7 أنشطة متنوعة
أبان البركاتي، أن تأهل الابتكار السعودي في مسابقة بهذا الحجم، تبرز الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تشجيع ودعم المبتكرين والباحثين، والتقدم السعودي في مجال الابتكار والعلوم والتقنية، موضحًا أن الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، يقوم بدور حيوي في دعم وتطوير مجالات الروبوت والرياضات اللاسلكية في المملكة من خلال نشاطاته وبرامجه المختلفة، ويسعى الاتحاد إلى 7 أنشطة متنوعة.

MENAFN20092023000089011017ID1107108726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث