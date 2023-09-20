ميزات جديدة تضاف إلى Bard

ميزات جديدة تضاف إلى Bard
التاريخ
9/20/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت Google عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة لأداة Bard لتسهيل الاستخدام وتحسين الأداء باللغة العربية وغيرها من اللغات حول العالم، وأصبح بإمكان متحدثي اللغة العربية ابتداءً من اليوم تحميل صور إلى Bard باستخدام تقنية عدسة Google، والاستفادة من صور بحث Google في الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب.
نموذج لغوي
يستند Bard إلى نموذج PaLM2، النموذج اللغوي الأحدث في Google، والذي طوّر مجددًا استنادًا لتعليقات المستخدمين ليتفاعل بطريقة أكثر عفوية، ودقة أعلى بمختلف اللغات. إن ميزات Bard المتوفرة باللغة الإنجليزية فقط باتت تعمل الآن في 40 لغة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ميزات أخرى ستكون متوفرة في البداية بالإنجليزية وقريبًا بلغات أخرى.
نص إبداعي
((منذ إطلاق Bard باللغة العربية في يوليو 2023، تلقت قوقل ردودًا إيجابية من المستخدمين في جميع أنحاء العالم العربي. وقد أشاد المستخدمون بقدرة Bard على توليد نص إبداعي ودقيق، وفهم الأسئلة المعقدة، وتقديم إجابات مفيدة. نحن ملتزمون بجعل Bard أكثر إفادة لمتحدثي اللغة العربية. وتشمل الخطط المستقبلية تحسين فهم Bard للهجات العربية المختلفة، وتوسيع نطاق قدرات Bard، وجعل Bard أكثر سهولة في الاستخدام)). تعليق أنتجته أداة Bard باللغة العربية.
قائمة الميزات
.� تحميل الصور في الطلبات: إمكانية الاستفادة من ((عدسة Google)) - وهي منتج من Google يحدّد ويحلل الصور والنصوص - ليتمكّن المستخدمون من تحميل الصور ضمن طلباتهم في Bard.
.� تغيير أسلوب كتابة الردود: إمكانية تغيير ردود Bard من حيث الأسلوب مع وجود خمس خيارات مختلفة.
.� عرض الصور في الإجابات: مشاهدة مختلف الصور في ردود Bard، حيث يكون مصدرها بحث Google، للاستفادة من ردود فيها نصوص وصور.
.� إكمال المحادثات: يمكن للمستخدمين إكمال محادثات سابقة لأناس آخرين، وذلك إما لطرح مزيد من الأسئلة حول الموضوع أو تعديله للحصول على أفكار جديدة.
.� ربط Bard بتطبيقات وخدمات Google: إطلاق إضافات Bard باللغة الإنجليزية فقط، والتي بدورها تربط أداة Bard بمختلف التطبيقات.
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