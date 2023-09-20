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ميزات جديدة تضاف إلى Bard

9/20/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت Google عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة لأداة Bard لتسهيل الاستخدام وتحسين الأداء باللغة العربية وغيرها من اللغات حول العالم، وأصبح بإمكان متحدثي اللغة العربية ابتداءً من اليوم تحميل صور إلى Bard باستخدام تقنية عدسة Google، والاستفادة من صور بحث Google في الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب.
نموذج لغوي
يستند Bard إلى نموذج PaLM2، النموذج اللغوي الأحدث في Google، والذي طوّر مجددًا استنادًا لتعليقات المستخدمين ليتفاعل بطريقة أكثر عفوية، ودقة أعلى بمختلف اللغات. إن ميزات Bard المتوفرة باللغة الإنجليزية فقط باتت تعمل الآن في 40 لغة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ميزات أخرى ستكون متوفرة في البداية بالإنجليزية وقريبًا بلغات أخرى.
نص إبداعي
((منذ إطلاق Bard باللغة العربية في يوليو 2023، تلقت قوقل ردودًا إيجابية من المستخدمين في جميع أنحاء العالم العربي. وقد أشاد المستخدمون بقدرة Bard على توليد نص إبداعي ودقيق، وفهم الأسئلة المعقدة، وتقديم إجابات مفيدة. نحن ملتزمون بجعل Bard أكثر إفادة لمتحدثي اللغة العربية. وتشمل الخطط المستقبلية تحسين فهم Bard للهجات العربية المختلفة، وتوسيع نطاق قدرات Bard، وجعل Bard أكثر سهولة في الاستخدام)). تعليق أنتجته أداة Bard باللغة العربية.
قائمة الميزات
. تحميل الصور في الطلبات: إمكانية الاستفادة من ((عدسة Google)) - وهي منتج من Google يحدّد ويحلل الصور والنصوص - ليتمكّن المستخدمون من تحميل الصور ضمن طلباتهم في Bard.
. تغيير أسلوب كتابة الردود: إمكانية تغيير ردود Bard من حيث الأسلوب مع وجود خمس خيارات مختلفة.
. عرض الصور في الإجابات: مشاهدة مختلف الصور في ردود Bard، حيث يكون مصدرها بحث Google، للاستفادة من ردود فيها نصوص وصور.
. إكمال المحادثات: يمكن للمستخدمين إكمال محادثات سابقة لأناس آخرين، وذلك إما لطرح مزيد من الأسئلة حول الموضوع أو تعديله للحصول على أفكار جديدة.
. ربط Bard بتطبيقات وخدمات Google: إطلاق إضافات Bard باللغة الإنجليزية فقط، والتي بدورها تربط أداة Bard بمختلف التطبيقات.

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