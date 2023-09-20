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الراجحي يرأس وفد السعودية في اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون

9/20/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم في مسقط؛ وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب المعالي وزراء العمل بدول الخليج.
وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، شملت موضوع احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس، وإستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، وتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، وموازنة المكتب التنفيذي للعام 2024م، بالإضافة إلى مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل.
وتعكس هذه الاجتماعات سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاع العمل؛ لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على جميع المستويات في سوق العمل.

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