بسيولة بلغت 5 مليارات.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته منخفضا

بسيولة بلغت 5 مليارات.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته منخفضا
التاريخ
9/20/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرا 9 نقاط عند مستويات 11061 نقطةوبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 100 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115شركة على تراجع.
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