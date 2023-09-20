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بسيولة بلغت 5 مليارات.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته منخفضا

9/20/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرا 9 نقاط عند مستويات 11061 نقطةوبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 100 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115شركة على تراجع.

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