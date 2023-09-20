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تعليم الرياض يدشن الحملة الإعلامية لليوم الوطني 93 نحلم ونحقق

9/20/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض نايف بن عابد الزارع حملة الإدارة الإعلامية لليوم الوطني (93) تحت شعار ((نحلم ونحقق)) بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية المكلف محمد بن عبدالله آل حسين.
وعبّر الزارع خلال التدشين عن اعتزازه بهذه المناسبة الغالية، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع وخاصة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور خاصة في مثل هذه المناسبات الوطنية الغالية على الجميع.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أنتجت ما يزيد عن 130منتجًا إعلاميًا متنوعًا يتضمن رسائل إعلامية متخصصة تتعلق بما تشهده المملكة من تطور كبير في كافة المجالات وخاصة التعليمية.
وأشار الثميري إلى أن الحملة الإعلامية تهدف إلى مشاركة كافة أفراد المجتمع فرحة الوطن بهذه المناسبة السعيدة ببث ونشر الرسائل والمواد الإعلامية المتنوعة بأساليب إعلامية جذابة وممتعة، يكون محورها الطالب والطالبة والمجتمع التعليمي داخل المدرسة.

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