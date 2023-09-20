تعليم الرياض يدشن الحملة الإعلامية لليوم الوطني 93 نحلم ونحقق

تعليم الرياض يدشن الحملة الإعلامية لليوم الوطني 93 نحلم ونحقق
التاريخ
9/20/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض نايف بن عابد الزارع حملة الإدارة الإعلامية لليوم الوطني (93) تحت شعار ((نحلم ونحقق)) بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية المكلف محمد بن عبدالله آل حسين.
وعبّر الزارع خلال التدشين عن اعتزازه بهذه المناسبة الغالية، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع وخاصة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور خاصة في مثل هذه المناسبات الوطنية الغالية على الجميع.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أنتجت ما يزيد عن 130منتجًا إعلاميًا متنوعًا يتضمن رسائل إعلامية متخصصة تتعلق بما تشهده المملكة من تطور كبير في كافة المجالات وخاصة التعليمية.
وأشار الثميري إلى أن الحملة الإعلامية تهدف إلى مشاركة كافة أفراد المجتمع فرحة الوطن بهذه المناسبة السعيدة ببث ونشر الرسائل والمواد الإعلامية المتنوعة بأساليب إعلامية جذابة وممتعة، يكون محورها الطالب والطالبة والمجتمع التعليمي داخل المدرسة.
MENAFN20092023000089011017ID1107108722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.