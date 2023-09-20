القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور لبلاده

القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور لبلاده
التاريخ
9/20/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
MENAFN20092023000089011017ID1107108720
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