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القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور لبلاده

9/20/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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