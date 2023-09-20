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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى ليبيا

9/20/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة لدعم الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

MENAFN20092023000089011017ID1107108719

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