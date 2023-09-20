وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى ليبيا

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى ليبيا
التاريخ
9/20/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة لدعم الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
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