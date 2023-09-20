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مراجعة مشروعات الطرق بالباحة

9/20/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت جمعية طرق بمنطقة الباحة اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول، برئاسة أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس مجلس الإدارة، المهندس مسفر بن مصلح المالكي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين.
واطلع أعضاء الجمعية العمومية على سير أعمال الجمعية ومناقشة خططها المستقبلية مشروعاتها الاستثمارية القادمة، وكذلك الآلية الخاصة بمراجعة المشروعات وحوكمتها، وآلية اعتمادها، وكذلك ما تم تنفيذه من مبادرات وأعمال تطوعية، كما تم استعراض التقرير المعد من مجلس الإدارة، والمتضمن الأعمال التي تم إنجازها منذ تأسيس الجمعية، واستعراض الخطط الإستراتيجية للجمعية للأعوام القادمة ومشروعاتها المستقبلية.
كما استمع الأعضاء إلى شرح موجز عن شركة استدامة الطرق للاستثمار التابعة للجمعية، حيث إن هذه الشركة تعتبر إحدى الروافد الاستثمارية للجمعية، وهي الشركة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه عملها، وبحث أسبابها، واقتراح الحلول اللازمة لجميع التحديات، كما تمت مناقشة مشروع طريق الحمراء الذي سبق أن وجه بتنفيذه أمير منطقة الباحة ضمن مشروعات جمعية طرق، وما تم عليه من إجراءات لدراسته وتنفيذه ضمن مشروعات الجمعية، وما هي التحديات التي تواجه تنفيذه، والذي يعد الانطلاقة الأولى والتحدي الأولى للجمعية.

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