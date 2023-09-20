Wednesday, 20 September 2023 09:49 GMT

108 استشارات مهنية بملتقى جامعة المؤسس

9/20/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم ((الملتقى المهني الحادي عشر))، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب والوقف العلمي، والذي تختتم فعالياته الخميس، 108 استشارات مهنية لزوّار وزائرات الملتقى، قدمها 11 مستشارًا ومستشارة في مجال التوجيه المهني، ونظم 15 دورة تدريبية قدمها 15 مدربًا ومدربة متخصصين في مختلف المجالات الوظيفية، وتجاوز عدد الحضور خلال انعقاد الملتقى الأيام الماضية في جميع الفعاليات الـ 4200 زائر وزائرة من مختلف التخصصات.
وشملت الاستشارات المهنية تحكيم السيرة الذاتية، وإجراء مقابلات وظيفية افتراضية، والتعرف على كيفية تعزيز الفرص الوظيفية، والتأهيل النفسي لسوق العمل، واختيار الميول الوظيفية.
واستعرضت الدورات التدريبية فرص التوظيف ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال دورة بعنوان ((السوق السعودي وفرص رؤية 2030))، ومهارات التخطيط للمسار الوظيفي، ومهارات العلاقات العامة، والجودة والتميز في بيئة العمل، وتحديد الأهداف بمنهجية إدارة المشاريع، وأخلاقيات العمل والمهنة، والجدارات الواعِدة، ومستقبل ريادة الأعمال، واحتراف كتابة السيرة الذاتية، وإدارة العلاقات الوظيفية.
وسلطت الدورات التدريبية الضوء على بناء العلامة الشخصية، وأدوات سكامبر للتفكير الإبداعي، والمحاسبة ومتطلباتها في سوق العمل، والتسويق الرقمي لسوق العمل، وأخلاقيات العمل والمهنة.
ويستهدف الملتقى الخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية وعموم أفراد المجتمع، ويضم الملتقى باقة متميزة من الفعاليات والبرامج والأنشطة، تشمل معرض التوظيف وريادة الأعمال، ودورات تدريبية وورش عمل تطويرية، كما يقدم استشارات مهنية متخصصة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات وشراكات.

MENAFN20092023000089011017ID1107108715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث