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تقليل قوائم الانتظار الصحية بالاحساء

9/20/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، في مكتبه بمقر المحافظة، الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد بن محمد الملا ، ورئيس مجلس إدارة جمعية تكامل الصحية الدكتور علي بن محمد الشمراني، والرئيس التنفيذي الطبي لشركة أيد الطبية الدكتور رشيد البلاع، وعددًا من منسوبي الجهات. واطلع على مبادرة تكاملية بين الجهات لإجراء عمليات وجراحات العظام للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية في المفاصل.
وأشاد بالمبادرة، مؤكدًا دعمه لها لتقليل قوائم الانتظار وتقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن للمواطنين والمقيمين الذين تحتاج حالاتهم لتدخل جراحي, مثمناً دور القطاع الثالث ورجال الأعمال في تفعيل هذه المبادرة التي تهدف إلى إحداث أثر اجتماعي إيجابي مستدام في تقديم الخدمات الصحية.
بدورهم قدم ممثلو الجهات شكرهم الجزيل لسمو محافظ الأحساء على دعم المبادرة.

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