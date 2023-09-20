تقليل قوائم الانتظار الصحية بالاحساء

تقليل قوائم الانتظار الصحية بالاحساء
التاريخ
9/20/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، في مكتبه بمقر المحافظة، الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد بن محمد الملا ، ورئيس مجلس إدارة جمعية تكامل الصحية الدكتور علي بن محمد الشمراني، والرئيس التنفيذي الطبي لشركة أيد الطبية الدكتور رشيد البلاع، وعددًا من منسوبي الجهات. واطلع على مبادرة تكاملية بين الجهات لإجراء عمليات وجراحات العظام للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية في المفاصل.
وأشاد بالمبادرة، مؤكدًا دعمه لها لتقليل قوائم الانتظار وتقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن للمواطنين والمقيمين الذين تحتاج حالاتهم لتدخل جراحي, مثمناً دور القطاع الثالث ورجال الأعمال في تفعيل هذه المبادرة التي تهدف إلى إحداث أثر اجتماعي إيجابي مستدام في تقديم الخدمات الصحية.
بدورهم قدم ممثلو الجهات شكرهم الجزيل لسمو محافظ الأحساء على دعم المبادرة.
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