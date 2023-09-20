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مقتطفات من مقابلة ولي العهد على Fox News تحصد تفاعلا كبيرا

9/20/2023 2:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل ساعات قليلة من بث المقابلة الحصرية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على شبكة ((فوكس نيوز)) الأمريكية، في تمام الساعة الواحدة من فجر غد الخميس بتوقيت الرياض، لم تهدأ وسائل التواصل الاجتماعي، فقد انشغلت المنصات بمقطع فيديو انتشر ‏لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو يرد على سؤال محاور القناة بريت باير حين طلب منه النصح بما يجب عليه طرحه من أسئلة على ولي العهد.
فرد الوزير على المذيع بأن عليه أن يسأل الأمير محمد بن سلمان "متى سيسمح لوزرائه بالنوم مدة 8 ساعات لـ3 أيام متواصلة"، في إشارة منه إلى كثرة العمل.
مشاركات وإعجابات
ويعج هاشتاق #لقاء_محمد_بن_سلمان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بالكثير من التعليقات حول اللقاء المرتقب، في حين انتشر مقطع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حاصدا مئات المشاركات والإعجابات.
ومن المرتقب أن تتناول تلك المقابلة التي ستبث ليل "الأربعاء - الخميس"، مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها.
وكانت المحطة بدأت بعرض بعض التقارير الخاصة من السعودية أمس، قدم فيها "باير" نظرة من وراء الكواليس على المملكة.
بيان إعلامي من فوكس نيوز
وكانت قناة FOX News قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.
وتكتسب مُقابلة سموه المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية.

MENAFN20092023000089011017ID1107108713

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