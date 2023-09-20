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الغرفة العربية السويسرية تَعْتَمِدْ نظام Easy Trade

9/20/2023 2:14:16 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri

ساو باولو – وقَعَتْ كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية والغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة (CASCI بالفرنسية) يوم الأربعاء 14 أيلول / سبتمبر مذكرة تفاهم لاعتماد نظام Easy Trade (التجارة السهلة) من قبل هذه الغرفة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. إن هذا النظام الذي تم تطويره من قبل الغرفة التجارية العربية البرازيلية يسمح بتنفيذ كامل لعملية التصدير الروتينية و جميع الوثائق الضرورية لاتمامها رقمياً. إن كل الصادرات البرازيلية إلى الأردن تتم عبر نظام Easy Trade. (في الصورة أعلاه تحميل شحنة على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية السويسرية.)

ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفتين, ستقوم الغرفة التجارية العربية البرازيلية بتمكين الوصول والدخول لنظام Easy Trade وتقديم الدعم للمستخدمين من خلال التدريب وتوفير الأنظمة لتنفيذ عمليات التصدير السويسرية إلى الدول العربية وشمال افريقيا والشرق الاوسط. كما يُسْمَحْ وفقاً لمذكرة التفاهم هذه بأن يتم تكييف نظام Easy Trade بما يتناسب مع احتياجات الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة.

إن نظام Easy Trade هو نظام إدارة وثائق عملية التصدير والتي تستخدم تقنية الـ blockchain (تقنية سلسلة الكتل) الموجودة ضمن منصة ELLOS التابعة للغرفة التجارية العربية البرازيلية والتي ستقدم في المستقبل كذلك حلول رقمية للتجارة بين البرازيل والدول العربية. حيث يمكن لأي غرفة تجارية عربية اعتماد نظام Easy Trade في عمليات التصدير الخاصة بها من خلال قيام الدول العربية بتطبيق هذا النظام لدى هيئاتها الجمركية. فمن خلال هذا النظام يتم رقمنة الوثائق والاستغناء عن المعاملات الورقية كلياً وبالتالي تصبح عمليات التخليص الجمركي أسرع.

وقد أكد الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور أن مذكرة التفاهم هذه تعبتر خطوة جديدة نحو تدويل هذا النظام وتُبَيِن بأنه نظام موثوق ويحظى بالقبول لدى شركائها ولدى الدول العربية. كما أنه يؤكد بأن الغرفة التجارية العربية البرازيلية تنفذ خلال عملياتها فكرة الاستدامة والسرعة وانخفاض التكاليف.

وقد كان أبرز المستوردين العرب للمنتجات السويسرية في العام الماضي كل من الامارات والسعودية ومصر والاردن ولبنان.



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