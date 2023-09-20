الغرفة العربية السويسرية تَعْتَمِدْ نظام Easy Trade
التاريخ
9/20/2023 2:14:16 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
ساو باولو – وقَعَتْ كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية والغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة (CASCI بالفرنسية) يوم الأربعاء 14 أيلول / سبتمبر مذكرة تفاهم لاعتماد نظام Easy Trade (التجارة السهلة) من قبل هذه الغرفة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. إن هذا النظام الذي تم تطويره من قبل الغرفة التجارية العربية البرازيلية يسمح بتنفيذ كامل لعملية التصدير الروتينية و جميع الوثائق الضرورية لاتمامها رقمياً. إن كل الصادرات البرازيلية إلى الأردن تتم عبر نظام Easy Trade. (في الصورة أعلاه تحميل شحنة على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية السويسرية.)
ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفتين, ستقوم الغرفة التجارية العربية البرازيلية بتمكين الوصول والدخول لنظام Easy Trade وتقديم الدعم للمستخدمين من خلال التدريب وتوفير الأنظمة لتنفيذ عمليات التصدير السويسرية إلى الدول العربية وشمال افريقيا والشرق الاوسط. كما يُسْمَحْ وفقاً لمذكرة التفاهم هذه بأن يتم تكييف نظام Easy Trade بما يتناسب مع احتياجات الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة.
إن نظام Easy Trade هو نظام إدارة وثائق عملية التصدير والتي تستخدم تقنية الـ blockchain (تقنية سلسلة الكتل) الموجودة ضمن منصة ELLOS التابعة للغرفة التجارية العربية البرازيلية والتي ستقدم في المستقبل كذلك حلول رقمية للتجارة بين البرازيل والدول العربية. حيث يمكن لأي غرفة تجارية عربية اعتماد نظام Easy Trade في عمليات التصدير الخاصة بها من خلال قيام الدول العربية بتطبيق هذا النظام لدى هيئاتها الجمركية. فمن خلال هذا النظام يتم رقمنة الوثائق والاستغناء عن المعاملات الورقية كلياً وبالتالي تصبح عمليات التخليص الجمركي أسرع.
وقد أكد الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور أن مذكرة التفاهم هذه تعبتر خطوة جديدة نحو تدويل هذا النظام وتُبَيِن بأنه نظام موثوق ويحظى بالقبول لدى شركائها ولدى الدول العربية. كما أنه يؤكد بأن الغرفة التجارية العربية البرازيلية تنفذ خلال عملياتها فكرة الاستدامة والسرعة وانخفاض التكاليف.
وقد كان أبرز المستوردين العرب للمنتجات السويسرية في العام الماضي كل من الامارات والسعودية ومصر والاردن ولبنان.
Swiss WorldCargo
MENAFN20092023000213011057ID1107108646
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.