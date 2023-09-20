مليار يورو استثمارات إقامة مصنع جديد لإطارات السيارات بمصر

القاهرة – وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية اتفاق إنشاء مصنع لإطارات السيارات، مع تحالف رولينج بلس للصناعات الكيماوية والذي يضم شركات مصرية وسعودية وقبرصية، باستثمارات تصل إلى مليار يورو.

وقال مجلس الوزراء المصري، إن المصنع المقرر إقامته في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تصل طاقته الإنتاجية إلى 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.

ينفذ المشروع على ثلاث مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات بطاقة 2.5 مليون إطار سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 مليون إلى 450 مليون يورو ويستهدف إنتاجها السوق المحلي بنسبة 50%.

وتشمل المرحلة الثانية للمشروع إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3.5 ملايين إطار سنوياً توفر نسبة 40 % منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.

وتسعى الحكومة المصرية إلى توطين مجموعة من الصناعات وتعظيم حجم المكون المحلي فيها، ومنها صناعة الإطارات، والهواتف المحمولة بتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استراتيجية الهيئة في توطين عدد من القطاعات الصناعية والخدمية تعتمد على صناعات مكملة لبعضها البعض، حيث إن مشروع رولينج بلس لتصنيع الإطارات هو جزء من الاستراتيجية العامة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المكملة لذلك من صناعة البطاريات والإطارات وغيرها.

وأوضح ان المشروع يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك ضمن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لجذب مشروعات تدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات المستهدفة، بجانب توفير 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشدد على ان المشروع يساهم في توطين صناعة الإطارات محلياً خاصة بعد وجود شريك فني فنلندي وهي شركة“بلاك دونتس” ليقدم كل الاستشارات الفنية لتصميمات المشروع من بداية تشغيله لتصنيع الإطارات ومراحله.

تراجعت قيمة الواردات المصرية من الإطارات الخارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل إلى 133 مليون و150 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 173 مليون و131 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2022، وفقًا لآخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري.

ويقدر حجم استهلاك السوق المصري من إطارات السيارات سنويا بنحو 17 مليون إطار، ويلبي الإنتاج المحلي نحو 56% فقط من احتياجات السوق.



