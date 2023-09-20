مليار يورو استثمارات إقامة مصنع جديد لإطارات السيارات بمصر

مليار يورو استثمارات إقامة مصنع جديد لإطارات السيارات بمصر
التاريخ
9/20/2023 2:14:15 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
القاهرة – وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية اتفاق إنشاء مصنع لإطارات السيارات، مع تحالف رولينج بلس للصناعات الكيماوية والذي يضم شركات مصرية وسعودية وقبرصية، باستثمارات تصل إلى مليار يورو.
وقال مجلس الوزراء المصري، إن المصنع المقرر إقامته في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تصل طاقته الإنتاجية إلى 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.
ينفذ المشروع على ثلاث مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات بطاقة 2.5 مليون إطار سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 مليون إلى 450 مليون يورو ويستهدف إنتاجها السوق المحلي بنسبة 50%.
وتشمل المرحلة الثانية للمشروع إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3.5 ملايين إطار سنوياً توفر نسبة 40 % منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.
وتسعى الحكومة المصرية إلى توطين مجموعة من الصناعات وتعظيم حجم المكون المحلي فيها، ومنها صناعة الإطارات، والهواتف المحمولة بتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استراتيجية الهيئة في توطين عدد من القطاعات الصناعية والخدمية تعتمد على صناعات مكملة لبعضها البعض، حيث إن مشروع رولينج بلس لتصنيع الإطارات هو جزء من الاستراتيجية العامة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المكملة لذلك من صناعة البطاريات والإطارات وغيرها.
وأوضح ان المشروع يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك ضمن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لجذب مشروعات تدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات المستهدفة، بجانب توفير 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وشدد على ان المشروع يساهم في توطين صناعة الإطارات محلياً خاصة بعد وجود شريك فني فنلندي وهي شركة“بلاك دونتس” ليقدم كل الاستشارات الفنية لتصميمات المشروع من بداية تشغيله لتصنيع الإطارات ومراحله.
تراجعت قيمة الواردات المصرية من الإطارات الخارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل إلى 133 مليون و150 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 173 مليون و131 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2022، وفقًا لآخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري.
ويقدر حجم استهلاك السوق المصري من إطارات السيارات سنويا بنحو 17 مليون إطار، ويلبي الإنتاج المحلي نحو 56% فقط من احتياجات السوق.
GUILLAUME SOUVANT \ AFP
MENAFN20092023000213011057ID1107108645
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