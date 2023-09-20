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الموت يُفجع دينا الشربيني

9/20/2023 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجعت الفنانة دينا الشربيني بوفاة والدتها، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بعد رحيل والدها بـ 5 أشهر فقط.

وكتبت دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ((إنستجرام)): ((إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون.، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبدالله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة)).
وعن موعد ومكان صلاة الجنازة قالت: ((صلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي)).

المصري اليوم


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