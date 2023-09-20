جلسة تشاورية لمناقشة خطة عمل برنامج USAID لدعم البلديات

كما تعنى مجموعة بالعدالة والمساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية، ومجموعة بإعادة هندسة الإجراءات خاصة بوزارة الإدارة المحلية، فيما تعنى المجموعة الأخيرة بتحديد خطوات العمل المقترحة التي تضمن النجاح والاستدامة. كما تم مناقشة عوامل النجاح والحلول المقترحة للمعوّقات من حيث المخاطر المُحتملة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للشركاء وأصحاب العلاقة.

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