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هوندا تطلق سكوتر كهربائياً بتصميم حقيبة السفر

9/20/2023 10:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت شركة هوندا السكوتر الكهربائي Motocompacto الجديد، الذي يمتاز بتصميم حقيبة السفر من أجل سهولة حمله ونقله.
وأوضحت الشركة اليابانية أن السكوتر الجديد يمكن طي أكثر أجزائه مثل المقود والمقعد والإطار الخلفي، ليصبح في نهاية المطاف، وكأنه حقيبة سفر مع مقبض لحملها، ويعزز من هذا المفهوم وزن السكوتر البالغ 18.7 كغم فقط.
وعلى صعيد الدفع، يعتمد السكوتر الجديد على سواعد محرك كهربائي بقوة 490 وات، والذي يدفع السكوتر بسرعة قصوى تبلغ 24 كلم/س في غضون 7 ثوان.
ويصل السكوتر الياباني إلى مدى السير 19 كلم قبل الحاجة لتوصيله مرة أخرى بمصدر التيار لمدة 3.5 ساعة.


وتعرض شاشة LCD المدمجة على المقود السرعة ومستوى الشحن الخاص بالبطارية وأداء المحرك، مع إمكانية الاقتران بالهاتف الذكي عبر تقنية Bluetooth.
وأعلنت شركة هوندا أن سعر السكوتر الكهربائي Motocompacto الجديد يبلغ 995 دولاراً أمريكياً.

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