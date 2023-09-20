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التنمية والتشغيل: لا يوجد سيدة مسجونة على ذمة قروض لصالح الصندوق

9/20/2023 10:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، إنه لا يوجد في مراكز الإصلاح والتأهيل سيدة مسجونة على ذمة قروض مستحقة لصالح الصندوق.


وأضاف الوريكات، خلال لقاء وفد من ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم الاربعاء، أن أموال الصندوق هي أموال عامة، إذ لا يتلقى الصندوق أي دعم من الموازنة العامة، إنما يعمل على تمويل ذاته بذاته، موضحا أن التمويل الذي يقدمه الصندوق يتم من خلال دفعات وليس دفعة واحدة، وذلك بعد القيام بزيارة تفتيشية للاطلاع على تجهيزات المشروع.


وبيّن أنه تم تأجيل سداد القروض على المُقترضين خلال فترة جائحة فيروس كورونا حتى نهاية العام الماضي، مضيفاً أن نسبة سداد القروض لغاية اليوم وصلت إلى 96 %.


وأوضح أن الصندوق يمنح المقترض سقفاً تمويلياً حتى 15 ألف دينار، بنسبة مُرابحة 4%، وفترة سداد تصل لغاية 84 شهراً، وفترة سماح لغاية 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

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