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اجراء عملية نوعية في الاردن

9/20/2023 10:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى مستشفى الكرك الحكومي اليوم الأربعاء، عملية نوعية في العمود الفقري لمريض ستيني جراء سقوطه في أحد الأودية في شمال محافظة الكرك.
وتمت العملية بإشراف استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور رائد الجرادات، والتمريضي أحمد الطراونة وصفوان الطراونة والآء العبيسات وأخصائي التخدير راكان الطعاني وفنية التخدير بلقيس العرود.
وقال الدكتور الجردات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المريض يعاني من كسر متفتت وغير ثابت في الفقرة القطنية الأولى، بسبب سقوطه، حيث أُدخل إلى قسم العمليات لتثبيت الكسر بصفائح طبية داعمة، مشيرا إلى أن المريض بصحة جيدة وقد أدخل إلى قسم جراحة الدماغ والأعصاب لمتابعة العلاج والمراقبة.

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