كيا الأردن توقع اتفاقيّة تعاون مشترك مع مؤسسة التدريب المهني للتدريب والتشغيل



وقد جاءت هذه الشراكة بموجب الاتفاقية التي وقعتها مؤخراً من جانب شركة كيا الأردن، رئيسها التنفيذي، محمد عليّان، فيما وقعها من جانب مؤسسة التدريب المهني، مديرها العام، أحمد الغرايبة.



وفي إطار الشراكة، ستوفر شركة كيا الأردن في "كيا تاون" فرص التدريب لطلاب مؤسسة التدريب المهني ضمن مجالات صيانة المركبات وقطع الغيار، لأكسابهم المعرفة والمهارة والخبرة التي تمكنهم من دخول سوق العمل من باب قطاع تجارة المركبات وما يتعلق بها من خدمات.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال عليّان: "حريصون على تقديم سبل التعاون المشترك مع المؤسسات الشبابية لضمان استدامة برامجها وخدماتها التي تخدم مبدأ التعليم والتدريب من أجل التشغيل، وتلك التي تستهدف توجيه الشباب بعد إعدادهم لمسارات مهنية لا تزال تحتاج للكفاءات المدربة تدريباً عالياً، وهو ما يضمن دعم مسار النمو والتقدم ضمن هذه المسارات، وعلى المستوى الفردي والوطني، الأمر المنبثق من استراتيجيتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي نركز من خلالها على الاستثمار في الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين.



ومن جانبه، قال الغرايبة: أنّ استراتيجية المؤسّسة للأعوام 2022-2025 ترتكز على الشراكة الكاملة والحقيقية مع القطاع الخاص، وأتمتة المنظومة التدريبية،بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل وخصوصا في مجال صيانة المركبات الذي يعتبر من القطاعات التنموية ذات الأهمية الكبيرة في الاقتصاد الأردني.



لافتاً لاستحداث مركز التميز الأردني الألماني في القويسمة للتدريب على السيارات الكهربائية والهايبرد، وأهمية الدور التنموي الهام لقطاع السيارات، مشيراً لأهمية تطوير المهارات الحياتية والرقمية للمتدربين للمنافسة بالفرص المتاحة بأسواق العمل المحلية والدولية.



وأوضح المهندس الغرايبة على أهمية العلاقة بين مؤسّسة التدريب المهني والشركة الوطنية العربية للسيارات– كيا الأردن في مجال تصميم البرامج التدريبية وتدريب متدربين المؤسسة في مجالات صيانة المركبات وقطع الغيار وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والانفتاح على الأسواق العالمية في مجالات صيانة السيارات الكهربائية والهجينة.

وتعتبر كيا تاون الأردن أكبر معرض حول العالم والتي تقدم خدمات اصلاح السيارات ومبيع قطع الغيار والسيارات لعملائها.