نتفليكس تطرح برومو مسلسل بيكهام



وفي حين من المقرر أن يبدأ المسلسل عرضه على المنصة انطلاقاً من 4 أكتوبر (تشرين الأول)، تتوزع أحداثه على 4 أجزاء.



ويظهر بالفيديو الدعائي بيكهام وهو طفل ثم لاعب شاب، قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد، مع تسليط الضوء على خلفيته المتواضعة في شرق لندن، ويقول "لم أكن حقاً جيداً في المدرسة، كل ما أردته لعب كرة القدم".





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