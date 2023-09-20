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نتفليكس تطرح برومو مسلسل بيكهام

9/20/2023 10:11:45 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرحت منصة نتفليكس للبث الرقمي في الساعات الماضية الفيديو الدعائي لمسلسلها الكبير المقبل بعنوان "بيكهام".
وبحسب المعلومات المستقاة، فإن المسلسل عبارة عن سلسلة وثائقية من الحلقات التي تستعرض حياة ومسيرة لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام.


وفي حين من المقرر أن يبدأ المسلسل عرضه على المنصة انطلاقاً من 4 أكتوبر (تشرين الأول)، تتوزع أحداثه على 4 أجزاء.


ويظهر بالفيديو الدعائي بيكهام وهو طفل ثم لاعب شاب، قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد، مع تسليط الضوء على خلفيته المتواضعة في شرق لندن، ويقول "لم أكن حقاً جيداً في المدرسة، كل ما أردته لعب كرة القدم".


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