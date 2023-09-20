السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/20/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ثمن السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري، ما تضمنه خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام زعماء العالم ،خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والعادلة، والتحذير من الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وقال خيري في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن خطاب جلالة الملك حمل رسائل واضحة ومهمة جدا لزعماء العالم ، حيث أكد جلالته أن الشعب الفلسطيني يواجه التحديات الكبيرة والمعاناة المستمرة بسبب الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية.
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