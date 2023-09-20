Wednesday, 20 September 2023 07:21 GMT

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/20/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري، ما تضمنه خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام زعماء العالم ،خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والعادلة، والتحذير من الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وقال خيري في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن خطاب جلالة الملك حمل رسائل واضحة ومهمة جدا لزعماء العالم ، حيث أكد جلالته أن الشعب الفلسطيني يواجه التحديات الكبيرة والمعاناة المستمرة بسبب الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN20092023000208011052ID1107106963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث