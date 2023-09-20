يسرا تكشف سبب رفض ميرفت أمين التكريم في مهرجان الجونة

يسرا تكشف سبب رفض ميرفت أمين التكريم في مهرجان الجونة
التاريخ
9/20/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتذرت النجمة المصرية ميرفت أمين عن تكريمها في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انعقاده في الفترة من 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى 20 من الشهر ذاته، وكشفت النجمة يسرا كواليس الاعتذار.
وقالت عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة، يسرا، إنها تحدثت شخصياً مع ميرفت أمين حول التكريم، لكن الأخيرة، لا تزال متأثرة برحيل أعز صديقاتها، لاسيما دلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي، والمخرج علي عبدالخالق.
وأوضحت أمين ليسرا أنها لا تستطيع الحضور لأي مهرجان، وحصد جوائز أو تكريم، نظراً لفقدانها العديد من أصدقائها، وأشارت يسرا إلى أنها تقدّر جداً هذه المشاعر، وعدم قبول الفنانة الكبيرة لفكرة التكريم في المهرجانات.
يذكر أن ميرفت أمين غائبة تماماً عن الظهور الإعلامي منذ رحيل النجمتين دلال عبد العزيز ومن قبلها رجاء الجداوي، وكان آخر ظهور لها في مراسم تشييع جثمان ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي.
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