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يسرا تكشف سبب رفض ميرفت أمين التكريم في مهرجان الجونة

9/20/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتذرت النجمة المصرية ميرفت أمين عن تكريمها في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انعقاده في الفترة من 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى 20 من الشهر ذاته، وكشفت النجمة يسرا كواليس الاعتذار.
وقالت عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة، يسرا، إنها تحدثت شخصياً مع ميرفت أمين حول التكريم، لكن الأخيرة، لا تزال متأثرة برحيل أعز صديقاتها، لاسيما دلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي، والمخرج علي عبدالخالق.
وأوضحت أمين ليسرا أنها لا تستطيع الحضور لأي مهرجان، وحصد جوائز أو تكريم، نظراً لفقدانها العديد من أصدقائها، وأشارت يسرا إلى أنها تقدّر جداً هذه المشاعر، وعدم قبول الفنانة الكبيرة لفكرة التكريم في المهرجانات.


يذكر أن ميرفت أمين غائبة تماماً عن الظهور الإعلامي منذ رحيل النجمتين دلال عبد العزيز ومن قبلها رجاء الجداوي، وكان آخر ظهور لها في مراسم تشييع جثمان ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي.

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