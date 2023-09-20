كارثة بهذه الدولة.. شاهد هروب 70 تمساحا بسبب الأمطار الغزيرة

كارثة بهذه الدولة.. شاهد هروب 70 تمساحا بسبب الأمطار الغزيرة
التاريخ
9/20/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أمسكت السلطات الصينية بعشرات من التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الفائت عقب حصول فيضانات في المنطقة.
وهرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة.
وأطلقت السلطات حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل.
وأشارت صحيفة "بكين نيوز" اليومية الرسمية يوم الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.
ونشر موقع الصحيفة الإلكتروني صورا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.
ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحًا بالغًا وتمساحان أصغر سنًّا.
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