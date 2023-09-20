Wednesday, 20 September 2023 07:20 GMT

كارثة بهذه الدولة.. شاهد هروب 70 تمساحا بسبب الأمطار الغزيرة

9/20/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أمسكت السلطات الصينية بعشرات من التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الفائت عقب حصول فيضانات في المنطقة.


وهرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ (جنوب)، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة.


وأطلقت السلطات حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل.


وأشارت صحيفة "بكين نيوز" اليومية الرسمية يوم الثلاثاء إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة.


ونشر موقع الصحيفة الإلكتروني صورا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات.

ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحًا بالغًا وتمساحان أصغر سنًّا.

MENAFN20092023000208011052ID1107106961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث