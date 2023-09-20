جوارديولا يختار أفضل لاعب وسط في العالم



وقال جوارديولا في تصريحات نشرها مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي: "الآن نعم، هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور، لأنه لاعب وسط استثنائي".

وأضاف: "بالطبع يمكنه أن يلعب الكثير من المباريات، والآن هو واحد من قادة الفريق، هو لاعب ذو مستوى مميز.. على المستوى الهجومي، هو يقرأ الملعب والمساحات ويعرف جيدا أين يجد اللاعب الحر".

وتابع جوارديولا: "بالقرب من منطقة الجزاء، هو خطير للغاية، هو يحب الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب والمراوغة والتسديد، هو يلعب بشكل جيد جدا".

وكان للنجم الإسباني شريك جديد في وسط الملعب وهو الصفقة الصيفية ماتيوس نونيز، والذي بدأ أول مباراة له مع الفريق.

وقال: "ماتيوس نونيز لعب أول مباراة له ليس بعد الكثير من الوقت، لديه جودة مميزة مثل ماتيو كوفاسيتش وكيفن دي بروين، في الركض بالكرة ثم التوقف".

وأضاف: "لا يزال أمامه وقت للتطور ونحن نعتقد بأنه يمكنه تقديم أفضل ما لديه."

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