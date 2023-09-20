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جوارديولا يختار أفضل لاعب وسط في العالم

9/20/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يعتقد أن رودري هو أفضل لاعب خط وسط في العالم، وذلك بعد أن قدم عرضا مميزا آخر في المباراة أمام النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.
وافتتح مانشستر سيتي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على النجم الأحمر 3 / 1 مساء الثلاثاء، وقد سجل جوليان ألفاريز هدفين قبل أن يحرز رودري الهدف الثالث للفريق.
وبعد تسجيل هدف الانتصار في نهائي البطولة في الموسم الماضي والفوز باللقب، أحرز رودري هدفا جديدا أمس إثر تسديدة قوية في شباك حارس المرمى.
وحصل رودري على لقب رجل المباراة، ويعتقد جوارديولا أنه لا يوجد لاعب أفضل منه في مركزه.


وقال جوارديولا في تصريحات نشرها مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي: "الآن نعم، هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور، لأنه لاعب وسط استثنائي".
وأضاف: "بالطبع يمكنه أن يلعب الكثير من المباريات، والآن هو واحد من قادة الفريق، هو لاعب ذو مستوى مميز.. على المستوى الهجومي، هو يقرأ الملعب والمساحات ويعرف جيدا أين يجد اللاعب الحر".
وتابع جوارديولا: "بالقرب من منطقة الجزاء، هو خطير للغاية، هو يحب الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب والمراوغة والتسديد، هو يلعب بشكل جيد جدا".
وكان للنجم الإسباني شريك جديد في وسط الملعب وهو الصفقة الصيفية ماتيوس نونيز، والذي بدأ أول مباراة له مع الفريق.
وقال: "ماتيوس نونيز لعب أول مباراة له ليس بعد الكثير من الوقت، لديه جودة مميزة مثل ماتيو كوفاسيتش وكيفن دي بروين، في الركض بالكرة ثم التوقف".
وأضاف: "لا يزال أمامه وقت للتطور ونحن نعتقد بأنه يمكنه تقديم أفضل ما لديه."

ملاعب

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