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أول إقالة في الدوري الإيطالي.. إمبولي ينهي مهام مدربه زانيتي

9/20/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات باولو زانيتي أول مدرب يقال من منصبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك بعد خسارة فريقه إمبولي الساحقة أمام روما بسباعية نظيفة الأحد في المرحلة الرابعة.
وقال النادي الإيطالي في بيان "يعلن إمبولي بأنه سحب مهمة تدريب الفريق الأول من باولو زانيتي ومساعديه نيكولا بياتي وفابيو ترنتين".
وبعد قرار الإقالة بقليل، كشف إمبولي عن مدربه الجديد-القديم وهو أوريليو أندرياتسولي (69 عاما)، الذي ارتبط بالفريق "حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم إضافي" بحسب بيان النادي.
وكان زانيتي استلم تدريب إمبولي في يونيو 2022 ونجح في تحاشي هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي حيث أنهاه في المركز الرابع عشر.
بيد أن إمبولي حقق بداية كارثية في الموسم الحالي بخسارته مبارياته الأربع حتى الآن ومنيت شباكه بـ12 هدفا من دون أن يسجل أي هدف.
في المقابل، سبق لأندرياتسولي أن أشرف على تدريب إمبولي 3 مرات في مواسم 2017-2018، و2018-2019، و2021-2022.

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