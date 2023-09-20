المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن
التاريخ
9/20/2023 10:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات، بيّن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن، خلال الربع الثاني من 2023، بلغت ( 383 مليون و800 ألف دولار) بارتفاع نسبته 85.7%، بالمقارنة مع الربع المقابل من 2022، مدفوعة بشكل أساسي بالأرباح المعاد استثمارها، والاستثمارات حديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف البنك في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بذلك بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من 2023 ( 776 مليون دولار) بارتفاع نسبته 20.9% عن مستواها في الفترة المقابلة من 2022 .
MENAFN20092023000208011052ID1107106956
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.