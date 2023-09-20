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المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

9/20/2023 10:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات، بيّن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن، خلال الربع الثاني من 2023، بلغت ( 383 مليون و800 ألف دولار) بارتفاع نسبته 85.7%، بالمقارنة مع الربع المقابل من 2022، مدفوعة بشكل أساسي بالأرباح المعاد استثمارها، والاستثمارات حديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة.


وأضاف البنك في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بذلك بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من 2023 ( 776 مليون دولار) بارتفاع نسبته 20.9% عن مستواها في الفترة المقابلة من 2022 .


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