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2.16 مليون زائر لليابان خلال شهر

9/20/2023 10:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن اليابان استقبلت ما يزيد عن مليوني زائر، للشهر الثالث على التوالي في آب الماضي، لتحقق تعافياً بأكثر من 80 % من مستويات ما قبل كورونا.
وأظهرت بيانات منظمة السياحة الوطنية اليابانية، أن عدد الزائرين القادمين من أجل الأعمال والترفيه، بلغ 2 مليون و160 ألف زائر خلال الشهر الماضي.


وبلغت نسبة الزائرين 85.6% من مستويات 2019، قبل أن تؤدي جائحة كورونا إلى فرض قيود على السفر في أنحاء العالم.


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