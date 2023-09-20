2.16 مليون زائر لليابان خلال شهر

2.16 مليون زائر لليابان خلال شهر
التاريخ
9/20/2023 10:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن اليابان استقبلت ما يزيد عن مليوني زائر، للشهر الثالث على التوالي في آب الماضي، لتحقق تعافياً بأكثر من 80 % من مستويات ما قبل كورونا.
وأظهرت بيانات منظمة السياحة الوطنية اليابانية، أن عدد الزائرين القادمين من أجل الأعمال والترفيه، بلغ 2 مليون و160 ألف زائر خلال الشهر الماضي.
وبلغت نسبة الزائرين 85.6% من مستويات 2019، قبل أن تؤدي جائحة كورونا إلى فرض قيود على السفر في أنحاء العالم.
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