مارسيليا يعلن إقالة مدربه بأمر من الجماهير

مارسيليا يعلن إقالة مدربه بأمر من الجماهير
التاريخ
9/20/2023 10:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصدر نادي مارسيليا الفرنسي بيانًا رسميًا يعلن فيه عن إقالة مدربه، مارسيلينو، من منصبه كمدير فني للفريق الأول بسبب مطالبات الجماهير.
وكانت جماهير مارسيليا قد طالبت بشدة في الأيام الأخيرة بضرورة رحيل مارسيلينو عن تدريب فريقهم من خلال تهديدات قوية.
وبناءً
عليه، أعلن مارسيليا عن إعفاء مارسيلينو وجهازه الفني بالكامل من عملهم مع الفريق وأكد رحيلهم من النادي بسبب هجوم الجماهير على المدرب.
وقال بيان النادي الفرنسي:“متابعة للبيان الصحفي الذي نشر مساء أمس بخصوص الجهاز الإداري، يرى أولمبيك مارسيليا أن أحداث 18 سبتمبر لن تسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بممارسة الوظيفة التي تم تعيينهم من أجلها في ظروف جيدة”.
وواصل:“ونتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه مهمتهم مع أولمبيك مالرسيليا. بالنظر إلى هذا السياق، يشعر النادي بأكمله بخيبة أمل كبيرة لأنه اضطر إلى أخذ قرار برحيل المدرب والطاقم الفني لأسباب غير رياضية”.
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