مارسيليا يعلن إقالة مدربه بأمر من الجماهير

وكانت جماهير مارسيليا قد طالبت بشدة في الأيام الأخيرة بضرورة رحيل مارسيلينو عن تدريب فريقهم من خلال تهديدات قوية.

وبناءً

عليه، أعلن مارسيليا عن إعفاء مارسيلينو وجهازه الفني بالكامل من عملهم مع الفريق وأكد رحيلهم من النادي بسبب هجوم الجماهير على المدرب.

وقال بيان النادي الفرنسي:“متابعة للبيان الصحفي الذي نشر مساء أمس بخصوص الجهاز الإداري، يرى أولمبيك مارسيليا أن أحداث 18 سبتمبر لن تسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بممارسة الوظيفة التي تم تعيينهم من أجلها في ظروف جيدة”.

وواصل:“ونتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه مهمتهم مع أولمبيك مالرسيليا. بالنظر إلى هذا السياق، يشعر النادي بأكمله بخيبة أمل كبيرة لأنه اضطر إلى أخذ قرار برحيل المدرب والطاقم الفني لأسباب غير رياضية”.