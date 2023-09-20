الربو الكاذب يؤخر علاج مصابة بالسرطان لمدة سنة

وبحسب موقع“إكسبريس” البريطاني، فإن سارة مايلز، التي تعيش في بيدفورد شرقي إنجلترا، ظهرت عليها علامات تحذيرية من التهابات متكررة وضيق في التنفس، وهو ما أرجعه الأطباء إلى إصابتها بالربو.

وبمرور الوقت، فقد المريض البالغ من العمر 37 عامًا 8 سنتيمترات وأحدث ثقوبًا في عظام ساقه وحوضه.

وقالت سارة:“عندما تم تشخيص إصابتي وقياس طولي، أتذكر أنني كنت أفكر: هذا ليس طولي!”

وأضافت:“كان طولي 5 أقدام و8 بوصات، والآن أقصر بكثير”، مؤكدة أنه لو تم تشخيص مرضها بشكل صحيح في وقت مبكر، لما تضررت عظامها.

وبعد حوالي عام، راجع الفريق الطبي حالتها واكتشف أنها مصابة بالورم النقوي، وهو سرطان دم نادر وغير قابل للشفاء يؤثر على نخاع العظام ويصيب أكثر من 24000 شخص في المملكة المتحدة.

على الرغم من أنه ثالث أكثر أنواع سرطان الدم شيوعًا، إلا أن الأطباء غالبًا ما يفشلون في تشخيصه. لأن علامات التحذير غامضة.

وأكدت الدكتورة صوفي كاستيل، الرئيس التنفيذي لشركة المايلوما في المملكة المتحدة:“أعراض المايلوما غامضة وغالباً ما تبدو غير مرتبطة، أو تظهر في أوقات مختلفة”.

وأشارت إلى أن الأمر قد يستغرق عدة مواعيد مع الطبيب لكشف اللغز المحير.

بعد تشخيص حالتها بشكل صحيح، اضطرت سارة مايرز إلى الخضوع لعملية جراحية لتثبيت عظم الفخذ بسبب الأضرار التي سببها السرطان.