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الليرة التركية تسقط من جديد

9/20/2023 9:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الليرة التركية إلى ما يتجاوز 27 ليرة مقابل الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وذلك قبل صدور قرار البنك المركزي التركي بشأن الفائدة، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، اتخذ البنك المركزي خطوات جديدة بهدف زيادة حصة الليرة التركية في نظام الصرف، لتشجيع الأفراد على الانتقال من الحسابات المحمية بسعر الصرف إلى حسابات الودائع القياسية بالعملة التركية.

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