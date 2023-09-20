الليرة التركية تسقط من جديد
التاريخ
9/20/2023 9:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت الليرة التركية إلى ما يتجاوز 27 ليرة مقابل الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وذلك قبل صدور قرار البنك المركزي التركي بشأن الفائدة، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، اتخذ البنك المركزي خطوات جديدة بهدف زيادة حصة الليرة التركية في نظام الصرف، لتشجيع الأفراد على الانتقال من الحسابات المحمية بسعر الصرف إلى حسابات الودائع القياسية بالعملة التركية.
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