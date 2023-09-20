رئيس بلدية بيت ساحور : سنتجه نحو الإضراب وإغلاق مقر البلدية في حال عدم التزام الحكومة بسداد ديونها

وقال رئيس البلدية خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش ان "ديون البلدية على الحكومة تقارب 7 مليون شيكل، والحكومة غير ملتزمة بتسديد هذه الديون، ما أدخل البلدية في مأزق مالي.. لذلك واضح أننا ذاهبون نحو الإضراب، رغم عدم رغبتنا بذلك".

وتابع "عندما نتوجه الى وزارة المالية طلبا لأموال البلدية لا نحصل إلا على الوعود دون أي تطبيق"، مردفا "وعودهم في الهواء".

وشدد رئيس البلدية على أنه في حال عدم استطاعة البلدية الإيفاء بالتزاماتها "سنقوم بإغلاق البلدية، وخوض الاضراب والجلوس في بيوتنا.. هذا أفضل".

وقال الحايك أن البلدية قاب قوسين أو أدنى من عدم القدرة على دفع الرواتب، مردفا“بالعافية قمنا بتأمين راتب شهر 8، والأمور غير واضحة بالنسبة لشهر 9 وسأتجه يوم الأربعاء المقبل الى وزارة المالية كي اطالب بدفع قسم من هذه الديون بشكل مستعجل".

وتابع الحايك "هذه أموال دافعي الضرائب، يدفعها المواطن كي يحصل في مقابلها على خدمات لا أن تبقى في خزينة الدولة"، معتبرا أن "ما يحدث تقصيرا حكوميا اتجاه البلديات التي لا تملك أي موارد أخرى".

وأضاف الحايك أن واقع البلدية المالي ينعكس على النظافة وجمع النفايات والتخضير والأرصفة الجيدة وسائر عمليات التطوير، موضحا أن "البلدية ستبدأ في عملية جبي ضريبة الأملاك من المواطنين ما سينعكس ايجابا على الواقع المالي مستقبلا".

ووجه الحايك رسالة الى الحكومة قائلا "البلديات تقدم جميع الخدمات وتتلمس مشاكل الناس وعلى احتكاك مباشر معهم، وبالتالي على الحكومة دعم البلديات حتى ينعكس هذا الموضوع على الخدمات المقدمة للمواطنين".

ننضح المياه العادمة في واد النار..

وحول واقع الصرف الصحي في مدينة بيت ساحور، أوضح الحايك أن البلدية أنجزت مسبقا 98 في المئة من شبكات الصرف الصحي، لكن المشكلة تبقت في كيفية التخلص من المياه العادمة في نهاية المطاف.

وأوضح أن المياه العادمة الناجمة عن المحافظة تنضح في واد النار مسببة مكرهة صحية كبيرة وتلوثا كبيرا للبيئة، مشيرا أن الحل الوحيد يكمن في بناء محطة للتنقية لوقف التلوث الكبير ولاستغلال المياه المكررة في عملية الزراعة، من أجل الحد من ارتفاع مستويات التصحر في المحافظة وما حولها.

وأكد أن مشكلة بناء المحطة تتمثل في رفض الاحتلال لإقامة أي محطة في منطقة مصنفة سي، وفي ظل عدم توفر الأراضي في منطقة أ و ب فإن المشكلة ستبقى قائمة على الأرض دون حلول.

تعبيد الشوارع.. جزء من وعودنا الانتخابية

وحول واقع الشوارع في بيت ساحور، قال الحايك إن البلدية بدأت بتعبيد وتأهيل الشارع الرئيسي "شارع محمود عباس"، بتكلفة تبلغ 4 مليون شيكل.

وأوضح أن العمل سينتهي في أول كانون الاول أي قبل الأعياد الميلادية المجيدة، لذلك نحتاج صبرا من المواطنين.

وتابع ان هناك 3 شوارع رئيسية سيتم انجازها مع نهاية هذا العام، ولدينا منحة جديدة بـ 150 ألف يورو لمزيد من التطوير.







وشدد الحايك أنه في حال عدم تأهيل بيت ساحور بالشكل المطلوب فإن المدينة ستشهد مشكلة حقيقية أثناء استقبال الحجاج، خصوصا وأن بيت ساحور تعيش على هذا المورد، حيث يدخل البلدة يوميا قرابة 65 باص سياحي.

وتابع ان "السياحة العمود الاقتصادي للبلدة، لدينا أكثر من 100 مشغل حرفي، ويدخل المدينة سنويا قرابة المليون سائح، لذا يجب أن نوفر لهم مرافق وشوارع مؤهلة تتناسب مع أهمية السياحة في البلدة".

وأكد أن في بيت ساحور 1200 غرفة فندقية، وتعاني جميع الفنادق في المدينة من أزمة حقيقية في المياه، ما يضطر أصحاب الفنادق لتوفير صهاريج المياه، وهو ما يرفع من التكلفة، ويضعف المنافسة بسبب رفع الأسعار.

وقال رئيس البلدية: لدينا طلبات لأربع فنادق جديدة في البلد، ما سيرفع عدد الغرف الفندقية الى 2000 وهو ما سيزيد الطلب على المياه، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية تكمن في خفض الاحتلال الكمية المخصصة من 20 ألف كوب الى 12 ألف كوب فقط.

تصنيف بلدية بيت ساحور "سي"

وحول واقع البلدية، أكد أن تصنيفها "سي" لدى صندوق البلديات، ويسعى المجلس البلدي لرفع التصنيف نحو ب و أ، من أجل الحصول على مزيد من الدعم.

وتابع: هناك مجموعة من المتطلبات حتى يرتفع تصنيف البلدية، ومن بين المتطلبات توفر مساحات خضراء وحدائق، وضرورة تطبيق البلدية الالكترونية، وخفض تكاليف الرواتب والأجور، كوتها أعلى 10 في المئة من الموازنة التشغيلية، هذا إضافة لضرورة تخصيص 10 في المئة من الموازنة العامة للصيانة، بينما الانفاق الحالي لا يتجاوز 2 في المئة.

وأضاف ان هناك خطة لدى البلدية لتوسيع المناطق الخضراء وخصوصا في منطقة عش الغراب، نحن في صدد بناء حديقة وزراعة مساحات كبيرة، لأنه هناك مشكلة حقيقية في هذا الموضوع، كما نعمل على تطبيق البلدية الالكترونية وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل.