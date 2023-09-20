الحمارنة: قوى الشد العكسي تحاول السيطرة على المشهد السياسي

وقال الحمارنة في ختام ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين أمس منذ عام 1989 وحتى اليوم نمر في مرحلة انتقالية، معتبرا ذلك خللا سياسيا كبيرا، منتقدا قوى المجتمع المدني المبعثرة وقطاع الإعلام الذي يعتبر غير معني في القضايا المحلية.

ووجه الحمارنة نقدا لإنزلاق الإعلام نحو الفضائحيات وعدم التركيز على القضايا التي تهدف الى تحويل مؤسسات المجتمع المدني إلى مؤسسات جماهيرية، معبرا عن قلقه من ما نشاهده عبر السوشيال ميديا الأمر الذي أدى إلى إجهاض القوى المستنيرة.

ولمواجهة هذا الانحدار قال الحمارنه علينا رفع سوية المهنة والمهنية لدى الإعلاميين ووسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الفضاء العام وحماية حقوق الأفراد والشعب والسعي لفتح حوار ديمقراطي وطني.

وفي سياق نقده للحالة الأردنية قال الحمارنة المطلوب أردنيا بناء حالة أردنية سياسية عاقلة وليست غاضبة وليست ردة فعل، وتكون هذه الحالة مرتبطة بمنظومة فكرية ناضجة، لكنه استدرك بقوله " الوصول إلى التوافق في بلادنا شديد التعقيد".

كما انتقد الحمارنة غياب الصحافة المستقلة وغياب كليات الإعلام، ملمحا لإمكانية أن يقدم معهد الإعلام الأردني دورا مستقبليا في تطوير الإعلام.

وطالب الحمارنة بضرورة تعزيز ديمقراطية الأفراد والديمقراطية في المنزل كأساس للتربية المدنية وتعزيز حقوق المرأة والشباب.

كما وعبر الحمارنة عن خشيته من استخدام الأساليب العابرة للحدود واستخدام خطاب التحريض والكراهية في الهجوم على نشطاء وصحفيين محليين معتبراً أنها تدفع للمزيد من السياسات والممارسات المقيدة لحرية التعبير، وفرصة لصالح قوى الشد العكسي للاستثمار بها.

وأبقى الحمارنة الباب مواربا لإمكانية عودة التلفزيون الأردني وصحيفتي الرأي والدستور إذا طورتا من عملهما وأدواتهما في الديجيتال والرقمنة.

الوزير الأسبق مروان جمعه أيد من جهته الصحافة الاستقصائية الجادة والمحتوى الجيد لكنه انتقد في الوقت نفسه صحافة الخبر العاجل التي لا يوجد فيها محتوى وتعتمد على الإثارة.

وقال في جلسة شارك بها أمس أن الاستثمار في مجال الإعلام والريادة متوفر ولكن هذا يحتاج إلى مشروع يستحق أن تدفع مقابله.

وانتقد جمعه المحتوى الإعلامي في الأردن معتبرا أنه يتحدث عن السلبية والفشل وقليلا ما يتحدث عن النجاحات التي تفتح الآفاق.