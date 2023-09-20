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قوات الاحتلال تحاصر منزلا في الدوحة غرب بيت لحم

9/20/2023 9:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حاصرت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.


وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الدوحة، وحاصرت منزل المواطن الفلسطيني مالك حسن الزغاري، فيما اندلعت مواجهات في المنطقة مع المواطنين الفلسطينيين ، أطلقت جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، وانسحبت دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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