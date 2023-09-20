قوات الاحتلال تحاصر منزلا في الدوحة غرب بيت لحم
التاريخ
9/20/2023 9:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حاصرت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الدوحة، وحاصرت منزل المواطن الفلسطيني مالك حسن الزغاري، فيما اندلعت مواجهات في المنطقة مع المواطنين الفلسطينيين ، أطلقت جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، وانسحبت دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
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