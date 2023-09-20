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اهتمام تركي بفرص استثمارية في قطاعات متنوعة

9/20/2023 9:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد عدد من المستثمرين الاتراك اهتمامهم بالفرص الاستثمارية التي عرضت عليهم اليوم الأربعاء خلال زيارتهم لوزارة الاستثمار خاصةً في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات، وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، ولقائهم بوزيرة الاستثمار خلود السقاف وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.


وزيرة الاستثمار خلود السقاف قالت ان وزارة الاستثمار معنية بتقديم الدعم للمستثمر التركي لضمان نجاح استثماره في المملكة، خاصة في ظل وجود قانون استثمار عصري كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي.


وبيّنت أن ما يميز الاستثمار في المملكة تمتعه ببيئة أمنة ومستقرة لممارسة الاعمال، والاستقرار التشريعي والذي ضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الأردنية.


وأشارت السقاف خلال اللقاء الذي حضره السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان، الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة في الأردن وتستحق الاهتمام من قبل المستثمر التركي، وفي العديد من القطاعات الاستثمارية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.


وتطرقت لأهم خطوات الوزارة في تمكين قطاع الاستثمار كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تحتوي على 21 فرصة استثمارية مجدية ومنافسة للمستثمرين بقيمة تقارب مليار دولار، إضافة الى استكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.


السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان أشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين تركيا والأردن وعمقها التاريخي والتي تعد أرضية صلبة وقوية لتطويرها مستقبلا في المجالات كافة، لاسيما الاستثمارية، مشيداً بالجهود التي تبذل من الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، خاصة وان الأردن يمتاز ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومشجعة ويتمتع بميزات تنافسية مهمة.

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