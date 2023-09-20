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رسميا.. برشلونة يجدد عقد جوهرته

9/20/2023 9:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، تجديد عقد أحد لاعبيه، ليستمر داخل صفوف الفريق الكتالوني حتى عام 2028.
وأصدر برشلونة بيانا عبر موقعه الرسمي، كشف فيه أن أليخاندرو بالدي وقع عقدا جديدا حتى 2028، مع وجود شرط جزائي بقيمة مليار يورو.
وأضاف بيان برشلونة، أن مراسم توقيع الظهير الأيسر الشاب، ستقام غدا الخميس 21 سبتمبر/أيلول، على أرضية ملعب تيتو فيلانوفا.
ونجح بالدي (19 عاما) في حجز مكان أساسي في تشكيلة برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، بالإضافة إلى تمثيل منتخب إسبانيا الأول.
وكان برشلونة قد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، باكتساح رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة.
كما يسير الفريق الكتالوني بصورة جيدة في الليجا، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد المتصدر.

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