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البرلمانية الأردنية السعودية تُهنئ باليوم الوطني السعودي 93

9/20/2023 9:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت لجنـة الأخوة البرلمانيـة الأردنيـة - السعودية، عن أسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادًة وحكومًة وشعبًا، بمُناسبة اليوم الوطني السعودي 93، والذي يُصادف في الـ23 من شهر أيلول من كل عام.
وقال رئيسها، مُساعد رئيس مجلس النواب، ذياب المساعيد، في برقيتين بعثهما اليوم الأربعاء، إلى السفير السعودي لدى عمان، بندر بن نايف السديري، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى السعودي، الدكتور إبراهيم القناص، "إن هذا اليوم الوطني الكبير، يُعبر عن فخر واعتزاز السعودية وشعبها بالتقدم والتطور على مُختلف الأصعدة".
وأضاف المساعيد أن هذه التهنئة تأتي كتعبير عن عمق وصلابة العلاقات التي تربط بلدينا الشقيقين، والتي ترتكز على الأخوة والتعاون المُشترك في مُختلف المجالات، وتؤكد هذه العلاقات على قوة وصلابة الروابط التي تجمع بين شعبينا.
وثمن دور القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين في تعزيز هذه العلاقات وتوجيهها نحو مُستقبل أفضل، قائلًا إن حكمتهما وحنكتهما تُسهمان في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وتُجسدان معنى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.
وأعرب المساعيد عن أمله في مزيد من التعاون والتنسيق المُشترك في المُستقبل، لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

MENAFN20092023000208011052ID1107106541

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