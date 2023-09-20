مبيعات السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز 20 %



وقالت الرابطة، إن الطرازات الكهربائية بالكامل مثلت 21 % من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي في آب، مسجلة لأول مرة أكثر من خمس إجمالي مبيعات السيارات.



وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بيع نحو مليون سيارة كهربائية بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي.



وعموماً ارتفعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 % آب، وهو في العادة شهر يشهد حركة بيع أبطأ للسيارات، ليصبح بذلك الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يحقق نموا في المبيعات.