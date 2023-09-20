مبيعات السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز 20 %

مبيعات السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز 20 %
التاريخ
9/20/2023 9:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم، أن من بين كل خمس سيارات جديدة تم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر آب كان هناك أكثر من سيارة كهربائية بالكامل، كما زادت مبيعات السيارات التي بدون انبعاثات لأكثر من المثلين.
وقالت الرابطة، إن الطرازات الكهربائية بالكامل مثلت 21 % من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي في آب، مسجلة لأول مرة أكثر من خمس إجمالي مبيعات السيارات.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بيع نحو مليون سيارة كهربائية بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي.
وعموماً ارتفعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 % آب، وهو في العادة شهر يشهد حركة بيع أبطأ للسيارات، ليصبح بذلك الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يحقق نموا في المبيعات.
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